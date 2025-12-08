Η «Σπασμένη Φλέβα» χαρίζει νέο ρεκόρ εισιτηρίων στον Γιάννη Οικονομίδη

Με εντυπωσιακά νούμερα ήδη από την έναρξή της, η ταινία «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη σημειώνει τεράστια επιτυχία, αποδεικνύοντας πως το ελληνικό σινεμά μπορεί να κάνει τον κόσμο να σηκωθεί από τον καναπέ και να πάει στους κινηματογράφους.

Η «Σπασμένη Φλέβα» έφτασε τα 76.333 εισιτήρια σε 11 μόλις μέρες, χαρίζοντας νέο ρεκόρ για τον σκηνοθέτη και sold out προβολές και ουρές έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες όλης της χώρας. Πρόκειται άλλωστε και για το μεγαλύτερο άνοιγμα της καριέρας του Γιάννη Οικονομίδη, αφού προβάλλεται σε 107 αίθουσες! Να σημειωθεί μάλιστα ότι ενώ συνέπεσε με τις κακοκαιρίες Adel και Byron, συνεχίζει ακάθεκτη να σπάει τα ταμεία.

Η ταινία περιστρέφεται γύρω από την ιστορία του Θωμά Αλεξόπουλου (Βασίλης Μπισμπίκης) ο οποίος λόγω των δικών του λαθών και αδιανόητης επιπολαιότητας μπαίνει σε μία τραγική συνθήκη από την οποία προσπαθεί να ξεμπλέξει με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο.

«Σίγουρα τον ξέρουμε αυτόν τον τύπο. Είναι η εικόνα της Ελλάδας. Τον ξέρουμε ως πατέρα, ως φίλο, ως πολιτικό, ως επιχειρηματία, ως όλους αυτούς που βλέπουμε και ακούμε τις ιστορίες τους και τα κατορθώματά τους κάθε τρεις και λίγο. Είναι ο καινούργιος Έλληνας που έχει τη φοβερή ικανότητα να σου κάνει το άσπρο, μαύρο για πλάκα», είχε σχολιάσει για τον πρωταγωνιστή της ταινίας ο Γιάννης Οικονομίδης στη βίντεο-συνέντευξή του στο Reader.

Διαβάστε ακόμη: «Μισό ποτό ρε»: Ατάκες που άφησαν εποχή από τις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη

Η «Σπασμένη Φλέβα», δείχνει τη δυναμική που έχει για τα δεδομένα του σινεμά στη χώρα μας, συνεχίζοντας το ταξίδι της.