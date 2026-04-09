Η μίνι σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» προβλήθηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση το 1977. Αρχικά στην ιταλική RAI και λίγες ημέρες αργότερα στη Μ. Βρετανία και στο ITV. Άλλωστε να δύο τηλεοπτικά δίκτυα ήταν εκείνα που είχαν αναλάβει την παραγωγή της επιικής σειράς των 4 επεισοδίων.

Το βασικό μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο και στην Τυνησία μετάξύ Σεπτεμβρίου 1975 και Μαΐου 1976. Η πόλη Monastir στην Τυνησία «προβλήθηκε» ως η Ιερουσαλήμ του 1ου αιώνα, ενώ στις σκηνές συμμετείχαν δεκάδες ντόπιοι κομπάρσοι.

Μάλιστα έχει αναφερθεί και ένα ευτράπελο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, καθώς στην ίδια περιοχή γυριζόταν και η πρώτη ταινία «Star Wars» του Τζορτζ Λούκας. Σε ένα από τα γυρίσματα όταν το ρομπότ R2-D2 χάλασε και δεν αντιδρούσε στις εντολές που του έδιναν με αποτέλεσμα να μπει κατά λάθος στο πλάνο του Τζεφιρέλι, διακόπτοντας το γύρισμα!

Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Ίδια σκηνικά με το Life of Brian

Η ταινία Life of Brian, των Monty Python, γυρίστηκε και αυτή στο Monastir της Τυνησίας μόλις δύο χρόνια μετά από τη σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι. Έτσι πολλά από τα σκηνικά που είχαν χρησιμοποιηθεί στον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» χρησιμοποιήθηκαν ξανά, ενώ το ίδιο συνέβη και με πολλούς κομπάρσους που πήραν μέρος και στις δύο παραγωγές.

Μάλιστα όπως έχει αποκαλύψει ο σκηνοθέτης του Life of Brian, Τέρι Τζόουνς, υπήρξαν πολλοί κομπάρσοι που του έκαναν παρατηρήσεις λέγοντάς του «ο Τζεφιρέλι δεν θα το γύριζε ποτέ έτσι!».