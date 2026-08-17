«Ήμουν σε άθλια κατάσταση»: Η ταινία που η Τόρι Σπέλινγκ ζήτησε να βγάλουν το όνομά της από τους τίτλους

Τη χειρότερη εμπειρία που είχε ποτέ σε κινηματογραφικό πλατό περιέγραψε η ηθοποιός Τόρι Σπέλινγκ. Τέτοια που ζήτησε το όνομά της να αφαιρεθεί από τους τίτλους της ταινίας.

Για να μπούμε κάπως στο κλίμα της εποχής, πίσω στο 2003 το Chicago κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ο πρώην πρόεδρος του NBC Τζεφ Ζάκερ επιβεβαίωσε ότι τα «Τα Φιλαράκια» όδευαν προς το τέλος τους, το Wicked έκανε πρεμιέρα στο Μπρόντγουεϊ και ο Μπεν Άφλεκ με τη Τζένιφερ Λόπεζ ανέβαλαν τον γάμο τους.

Αυτό που ίσως δεν θυμάστε είναι ότι, την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησαν ταινίες όπως το «Ψάχνοντας τον Νέμο» της Disney Pixar και το The Matrix, έκανε την εμφάνισή της και μια αμφιλεγόμενη ταινία με τίτλο Evil Alien Conquerors.

Η ταινία, η οποία απέσπασε αρνητικές κριτικές από πολλούς κριτικούς, είχε πρωταγωνιστές τους Κρις Πάρνελ, Ντίντριχ Μπέιντερ και τον Έλντεν Χένσον, γνωστό από το Daredevil.

Μέρος του προϋπολογισμού της όπως αναφέρει το Unilad, ύψους 500.000 δολαρίων, διατέθηκε για την πρόσληψη της ηθοποιού Τόρι Σπέλινγκ, η οποία εκείνη την εποχή είχε ήδη στο ενεργητικό της συμμετοχές στα Scary Movie 2, «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», καθώς και σε τρία επεισόδια του «Πριν χτυπήσει το κουδούνι».

Παρά το γεγονός ότι πίστευε πως η ταινία θα τη βοηθούσε να απαλλαχθεί επιτέλους από την εικόνα της «κόρης του Άαρον Σπέλινγκ», με την οποία την είχαν ταυτίσει, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως περίμενε.

Η χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία της Τόρι Σπέλινγκ

Η 55χρονη ηθοποιός παραδέχτηκε πρόσφατα, μιλώντας στο podcast του Στίβεν Μπάλντουιν One Bad Movie, ότι δεν χρειάστηκε «ούτε δευτερόλεπτο να το σκεφτεί» για να χαρακτηρίσει το Evil Alien Conquerors τη χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία της μέχρι σήμερα.

«Ήταν μια απευθείας πρόταση. Μου την έκαναν και μου είπαν: “Είναι κωμωδία”», εξήγησε για την ταινία, η οποία αφηγείται την ιστορία δύο εξωγήινων που γνωρίζουν γυναίκες στη Γη και στη συνέχεια ανακαλύπτουν ότι και εκείνες είναι εξωγήινες.

«Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχα ένα μεγάλο, τριχωτό ενιαίο φρύδι και τριχωτά πόδια, και υποδυόμουν μία από τις κοπέλες. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Έλεγα: “Αυτό θα είναι υπέροχο για μένα”», θυμήθηκε.

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«Κάθε μέρα στο πλατό ήμουν σε άθλια κατάσταση»

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι, καθώς ο σκηνοθέτης, Κρις Μάθεσον, φέρεται να της έκανε τη ζωή δύσκολη.

«Από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο πλατό, ήταν σαν να μην μπορούσα να πω ούτε μία λέξη χωρίς ο σκηνοθέτης να μου λέει: “Ε, Τόρι, μπορείς να το ξανακάνεις;”».

Η Σπέλινγκ υποστήριξε ότι, παρόλο που η κωμική ερμηνεία της ήταν «ακριβώς όπως έπρεπε», ο Μάθεσον της ζητούσε να κάνει «λίγο λιγότερα» υποκριτικά.

«Στο δράμα, μερικές φορές σκεφτόμουν: “Εντάξει, αν μου δώσει αυτή την παρατήρηση, το καταλαβαίνω”. Στην κωμωδία, όμως, κανείς δεν μου είχε δώσει ποτέ τέτοια οδηγία. Πάντα ήταν του τύπου: “Θεέ μου, αυτό είναι υπέροχο. Συνέχισε έτσι”», συνέχισε η πρώην σταρ τηλεοπτικών reality.

Η ίδια ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης την επέπληττε μπροστά στους υπόλοιπους ηθοποιούς.

«Μπορεί να ήταν μια σκηνή μόνο με εμένα και έναν ακόμη ηθοποιό ή μια σκηνή με περίπου 20 από εμάς...»

«Μέχρι το τέλος, ήξερα ότι θα γύριζε την πρώτη λήψη και μετά θα έλεγε: “Cut!” Κι εγώ σκεφτόμουν: “Περίμενε, τώρα έρχεται”. Και μετά έλεγε: “Τόρι...”», ισχυρίστηκε.

«Κάθε φορά! Το έλεγε δυνατά, μπροστά σε όλους τους άλλους ηθοποιούς και σε όλους όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο, κι εγώ έτρεμα.»

Η Σπέλινγκ συνέχισε: «Πήγαινα κάθε μέρα στο πλατό και ήμουν απλώς... δεν ξέρω, σε άθλια κατάσταση.

«Είδα την ταινία. Είμαι εντάξει σε αυτήν. Αλλά σκέφτομαι: “Αχ, μακάρι να είχα κάνει περισσότερα”. Ήταν κωμωδία. Ήταν απλώς μια χαζοχαρούμενη κωμωδία. Απλώς δεν του άρεσα.»

Η Σπέλινγκ, η οποία υποστήριξε ότι ήταν «καλή στο να ακολουθεί σκηνοθετικές οδηγίες», ζήτησε τελικά από τον μάνατζέρ της να αφαιρέσει το όνομά της από τους τίτλους της ταινίας.

«Οπότε, αν την αναζητήσετε, δεν θα δείτε να αναφέρεται το όνομά μου.»

Σε δήλωσή του στο People, ο Μάθεσον απάντησε:

«Λυπάμαι που ένιωσε έτσι. Προσωπικά, μου αρέσει η Τόρι. Απλώς πιστεύω ότι έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις για την κωμωδία.»

