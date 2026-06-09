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Ίντρις Έλμπα: «Το κοινό δεν θα δεχόταν ποτέ έναν μαύρο ηθοποιό ως Τζέιμς Μποντ»

Ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα απάντησε στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τον ρόλο του φημισμένου πράκτορα Τζέιμς Μποντ.

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Ίντρις Έλμπα
Ίντρις Έλμπα | Shutterstock
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Ο Ίντρις Έλμπα διέψευσε τις φήμες που τον ήθελαν φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ το 2021.

Για την ακρίβεια, ο ηθοποιός που αυτή τη περίοδο προωθεί τη νέα του ταινία Masters of the Universe, δήλωσε στο βρετανικό GQ ότι η συζήτηση που τον συνέδεε με τον ρόλο «δεν είχε ποτέ πραγματική βάση».

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