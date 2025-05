Ηθοποιός του Harry Potter άνοιξε μια όχι τόσο μαγική σελίδα στο OnlyFans

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα του Χόλιγουντ με τους αγαπημένους μας ηθοποιούς που καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε προτάσεις πολλών εκατομμυρίων για να εμφανιστούν σε ταινίες και σειρές, υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν ηθοποιών που έκαναν ένα πέρασμα από κάποιες ταινίες, έγιναν γνωστοί για λίγο, ξεχάστηκαν και σήμερα προσπαθούν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς όπως όλοι μας.

Η Τζέσι Κέιβ, ηθοποιός και δημιουργός στο OnlyFans, είναι αυτό ακριβώς και ήδη έχει κερδίσει τη συμπάθεια μας.

Η 38χρονη ηθοποιός, που γνωρίσαμε όταν ενσάρκωσε τη Λαβέντερ Μπράουν, το κορίτσι του Ρον Γουίσζλι σε τουλάχιστον τρεις ταινίες του film franchise "Harry Potter", σήμερα έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια και προσπαθεί μέσα από το OnlyFans να δημιουργήσει ευρηματικό περιεχόμενο που έχει να κάνει κυρίως με το styling (μαλλιά και ρούχα).

Η ίδια το έχει τονίσει εμφατικά μέσα από το Instagram της πως δεν την ενδιαφέρει το αισθησιακό περιεχόμενο. Φυσικά, αυτές οι επισημάνσεις δεν ενδιαφέρουν καθόλου τους δυνητικούς συνδρομητές της, που απαιτούν κάτι παραπάνω, κυρίως NSFW.

«Το περιεχόμενο μου έχει να κάνει με μαλλιά, με styling, δεν θέλω να δείξω το στήθος μου, δεν απευθύνομαι σε ανθρώπους που έχουν σεξουαλικά φετίχ» είπε μεταξύ άλλων πρόσφατα, μιλώντας στο podcast "Before We Break Up Again"

Η συμπαθής ηθοποιός όμως, εξέφρασε και μια πικρία: παρά την προσωπική της διακήρυξη για το content που την φορά, οι επισκέπτες στη σελίδα της συνεχίζουν να της ζητάνε αν θα δεχόταν σεξουαλικές πράξεις επάνω στα μαλλιά της, ή αν θα έβγαζε κάποιο videο ολόγυμνη.

Τουλάχιστον η Τζέσι δεν το έχει πάρει προσωπικά αυτό που συμβαίνει. Η ηθοποιός δήλωσε ότι ένα από τα μηνύματα που έχει δεχτεί («χρησιμοποίησε τις κοτσίδες σου σαν μαστίγια σε κάποιον άλλον») έχει σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά να το πραγματοποιήσει, σε ένα video με εθελοντή τον σύντροφο της, τον κωμικό Άλφι Μπράουν. Tι βάσανα περνούν και οι OF creators!