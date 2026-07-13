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Και όμως αυτός είναι ο Τομ Κρουζ - Ο ανατρεπτικός ρόλος στη νέα ταινία του Ιναρίτου

Αγνώριστος έγινε ο πασίγνωστος ηθοποιός Τομ Κρουζ, για τις ανάγκες της νέας ταινίας του «Digger», στην οποία υποδύεται έναν άπληστο μεγιστάνα.

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Ο Τομ Κρουζ στη νέα ταινία «Digger»
Ο Τομ Κρουζ στη νέα ταινία «Digger» | Youtube - Warner Bros.
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Αγνώριστος έγινε ο πασίγνωστος ηθοποιός Τομ Κρουζ, για τις ανάγκες της νέας ταινίας του «Digger», το τρέιλερ της οποίας τον δείχνει να υποδύεται έναν χαρακτήρα πολύ μεγαλύτερης ηλικίας.

Ο 64χρονος σταρ του Χόλυγουντ είναι γνωστός για την άψογη εικόνα του γόη και γι’ αυτό η νέα ταινία άφησε άφωνους τους θεατές. Στο τρέιλερ, του φιλμ σε σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλεζ Ιναρίτου, ο Τομ Κρουζ εμφανίζεται με αραιωμένα λευκά μαλλιά και μία προσθετική «μπάκα».

Η ταινία έχει ως πρωταγωνιστή τον Ντίγκερ, έναν μεγιστάνα του πετρελαίου και δισεκατομμυριούχο, ο οποίος προκαλεί κατά λάθος μια παγκόσμια οικολογική κρίση.

Στην ταινία, η οποία θα βγει στις αίθουσες στις 22 Οκτωβρίου, ο Ντίγκερ αναλαμβάνει την αποστολή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Γκούντμαν, να σώσει τον πλανήτη.

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