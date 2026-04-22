Και τελικά, αξίζει να δεις τη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον;

2009, και με θυμάμαι στημένη μπροστά στην τηλεόραση του δωματίου μου να βλέπω σκηνές από την επιμνημόσυνη τελετή του Μάικλ Τζάκσον, η οποία προφανώς προβλήθηκε σε όλο τον κόσμο.

Δεν θα γινόταν όμως διαφορετικά για τον βασιλιά της ποπ, τον άνθρωπο που μεγάλωσε γενιές και γενιές. Τον άνθρωπο που είχε έναν και μόνο ανταγωνιστή: τον ίδιο του τον εαυτό. 2026, και μόλις λίγες ώρες πριν, ήμουν στημένη μπροστά από μία άλλη οθόνη, αυτή του κινηματογράφου, παρακολουθώντας τη βιογραφία του, που μετά από αναβολές, κατάφερε να βρει το δρόμο προς τις αίθουσες.

