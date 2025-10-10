Μενού

Κάιλι Τζένερ: Έτοιμη για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Τhe Moment»

Στην νέα ταινία της διάσημης τραγουδίστριας Charlie XCX θα συμμετάσχει η Κάιλι Τζένερ.

Η Κάιλι Τζένερ
Κάιλι Τζένερ | (Evan Agostini/Invision/AP)
Η Κάιλι Τζένερ πρόκειται να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο και μάλιστα στην ταινία της Charli XCX, με τίτλο «Τhe Moment».

Μετά την τεράστια επιτυχία του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» θα κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός για λογαριασμό της A24.

 Η τραγουδίστρια που σάρωσε το ίντερνετ με το άλμπουμ «Brat», ανακοίνωσε το νέο της πρότζεκτ, το οποίο βασίζεται σε δική της ιδέα μέσω ενός εντυπωσιακού κλιπ, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Charlie πρόκειται να υποδυθεί μία ανερχόμενη ποπ σταρ που προσπαθεί να διαχειριστεί «την πολυπλοκότητα της φήμης και τις πιέσεις της μουσικής βιομηχανίας, ενώ ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία σε αρένες».

Το λαμπερό καστ συμπληρώνουν, σύμφωνα με το People, οι Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Ρέιτσελ Σένοτ, Ροζάνα Αρκέτ, Κέιτ Μπερλάντ, Τζέιμι Ντεμετρίου, Ρις Σα, Αριέλ Ντομπασλ, Χέιλι Μπέντον Γκέιτς, Τρου Μάλεν, Μελ Ότενμπεργκ, Ρίτσαρντ Πέρεζ, 'Αιζακ Πάουελ, Τις Γουάινστοκ, Μάικλ Ουόρκεγε, Shygirl και A.G. Cook.

Την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Έινταν Ζαμίρι, πραγματοποιώντας και εκείνος το ντεμπούτο του ως σκηθέτης ενώ την μουσική υπογράφει ο A.G. Cook, μακροχρόνιος συνεργάτης της Charli XCX.

 

