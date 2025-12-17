Κατάλευκο και ψυχρό: Πώς είναι σήμερα το θρυλικό σπίτι του Home Alone

Το εμβληματικό σπίτι στο Ιλινόις μέσα στο οποίο διαδραματίζεται η χριστουγεννιάτικη επιτυχία του 1990 «Μόνος στο Σπίτι» κάνει μια επιστροφή στο παρελθόν.

Η αποικιακή κατοικία με τα κόκκινα τούβλα στο προάστιο Γουίνετκα του Σικάγο – εκεί που οι γονείς του ξέχασαν τον Κέβιν φεύγοντας για ταξίδι- θα γίνει ξανά όπως το θυμόμασταν από τις οθόνες μας.

«Το όραμά μας είναι να επαναφέρουμε τη ζεστασιά και την αγάπη που απέπνεε η ταινία», δήλωσε στο NBC5 Chicago ο Σκοτ Πράις, υπεύθυνος του έργου ανακαίνισης που ανέλαβε το έργο από τους νέους ιδιοκτήτες.

«Υπήρχαν τόσα υπέροχα χρώματα και σου δημιουργούσαν οικογενειακή αίσθηση και θέλουμε να ξαναφέρουμε αυτή τη μαγεία», πρόσθεσε.

Το εσωτερικό του σπιτιού, το οποίο διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια, είχε ανακαινιστεί το 2018 με μια μοντέρνα, ολόλευκη αισθητική, πολύ διαφορετική από τη ζεστή ατμόσφαιρα που αγάπησε το κοινό πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.

Το σπίτι, που χτίστηκε το 1926 και έχει συνολική επιφάνεια άνω των 836τ.μ, πουλήθηκε μέσα στη χρονιά για περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια δολάρια.