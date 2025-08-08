Μακόλεϊ Κάλκιν: Γιατί είπε ότι το Home Alone δεν είναι η αγαπημένη του ταινία

Το κανάλι YouTube First We Feast προσκαλεί πασίγνωστους ανθρώπους του αμερικάνικου σινεμά και της τηλεόρασης και τους κάνει δύσκολες ερωτήσεις, ενώ καταναλώνουν φτερούγες κοτόπουλου με πάρα πολύ καυτερή σως. Είναι κάτι σαν αυτό που σας δείξαμε πρόσφατα με την Ελένη Ράντου σε μεζεδοπωλείο της Θεσσαλονίκης, μείον τον '90s αυθορμητισμό, αλλά και πάλι, με πολλές αστείες στιγμές. Στο πρόσφατο επεισόδιο, ο 44χρονος ηθοποιός Macaulay Culkin ήταν καλεσμένος και είχε τρομερά θετική διάθεση, ήταν έτοιμος να μιλήσει για όλα.

Ο Κάλκιν για τον ντουμπλέρ του στο «Μόνος στο Σπίτι»

Ναι, η φήμη πως στις επικίνδυνες σκηνές της ταινίας τον αντικαθιστούσε ένας 30χρονος άντρας με νανισμό, επιβεβαιώθηκε. Η πρώτη τους γνωριμία μάλιστα ήταν πάρα πολύ αμήχανη, με τον άντρα να ρωτάει επίμονα τον Κάλκιν «εσύ, ξέρεις πόσων ετών είμαι;» και ύστερα να προσπαθεί να σκαρφαλώσει σε μια βιβλιοθήκη και να γκρεμοτσακίζεται.

Ο Κάλκιν για τα παιδιά του

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για την οικογενειακή ζωή με τη σύντροφο του, επίσης ηθοποιό, Μπρέντα Σονγκ και τα δύο τους παιδιά, τεσσάρων και τριών ετών αντίστοιχα. Ο ηθοποιός τόνισε πως εκείνος και η σύντροφος του επιμένουν μέχρι στιγμής, να μην αναφέρονται στις επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες τους, μπροστά στα παιδιά τους.

Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, καθώς φαίνεται πως ήδη εκείνα έχουν εντοπίσει κάποιες παραγωγές της Αμερικανοταϊλανδέζας μαμάς τους.

Για το videogame που έγινε συμπαραγωγός

Ο Κάλκιν είναι παιδί των '90s και δεν το κρύβει. Γι' αυτό και το αγαπημένο του videogame είναι το Toejam & Earl, με δύο φιγούρες διαγαλαξιακές που θυμίζουν την επίσης ατόφια '90s φιγούρα του Fido Diddo. Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αγαπούσε τόσο πολύ το συγκεκριμένο game, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε το 1994 στο Sega Mega Drive, που το 2019 αποφάσισε να γίνει συμπαραγωγός σε μια νέα έκδοση του.

Για την αγαπημένη του ταινία

Πριν από μερικά χρόνια, ο Κάλκιν είχε ανεβάσει στο προσωπικό του σάιτ, Bunnyears («αυτιά κουνελιών»!), τις δέκα πιο αγαπημένες ταινίες της διαδρομής του στο σινεμά. Στην πρώτη θέση δεν φιγουράρει το Home Alone, ούτε καν στη δεύτερη. Είναι στην τέταρτη. Στην πρώτη θέση της λίστας είναι το Home Alone 2.

Γιατί άραγε; Ο ίδιος το εξήγησε με τον πιο σαφή τρόπο. «Γιατί μου δώσανε παραπάνω χρήματα. Και ποσοστά από τις εισπράξεις και το merchandise. Άμα αγοράσετε φέτος ένα talkboy (το μαγνητόφωνο που χρησιμοποιούσε ο Κέβιν Μακάλιστερ στην ταινία), θα πληρωθώ, θα πάρω το 15%, θα πληρωθώ!», είπε γελώντας.

Το My Girl επίσης, βρίσκεται στο #10. «Είναι απλό, γιατί πεθαίνω στο τέλος...», είπε ο ηθοποιός.