Το La La Land επιστρέφει στους κινηματογράφους, 10 χρόνια αργότερα - Μόλις έφτιαξε η μέρα μας

Μετά την εμβληματική Αμελί, που επέστρεψε στα θερινά σινεμά 25 χρόνια αργότερα, θα δούμε καταπώς φαίνεται και το La La Land στην μεγάλη οθόνη. Η ταινία με πρωταγωνιστές τους Έμα Στόουν και Ράιαν Γκόσκλινγκ, κυκλοφόρησε δέκα χρόνια πριν, κάνοντας τους θεατές να αγαπήσουν, ξανά, το μιούζικαλ.

Το La La Land απέσπασε έξι βραβεία Όσκαρ, ωστόσο όλοι θα θυμούνται το πιο άβολο σκηνικό εκείνης της βραδιάς, όταν οι δημιουργοί ανέβηκαν να παραλάβουν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ωστόσο είχε γίνει λάθος από τον Γουόρεν Μπίτι. Τελικά, ο μεγάλος νικητής ήταν το Moonlight.

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