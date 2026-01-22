Marty Supreme: Οι προβολείς στην ξεχωριστή περίπτωση της 26χρονης Odessa A'zion

Τιμοτέ Σαλαμέ, Πολ Μεσκάλ, Ζεντάγια, Άνια Τέιλορ-Τζόι κ.α. Η κινηματογραφική βιομηχανία του Χόλιγουντ κυριεύεται από τα λαμπερά ονόματα της νέας γενιάς ηθοποιών που ήρθαν για να κατακτήσουν τον κόσμο, πριν καν εισέλθουν στη δεκαετία των 30.

Από τους ηθοποιούς της Gen Z που συζητιούνται περισσότερο τον τελευταίο καιρό, είναι η Odessa A'zion, η 26χρονη Αμερικανίδα που πρωταγωνιστεί πλάι στον Τιμοτέ Σαλαμέ στη νέα, βιογραφική ταινία του Josh Safdie «Marty Supreme» που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου. «Δεν νομίζω ότι έχω ενθουσιαστεί περισσότερο για κάτι στη ζωή μου», σχολίασε σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Odessa A'zion η οποία όπως έχει πει, ζει όσα ονειρεύεται από τα 15 της, όταν η ίδια αποφάσισε να κάνει αυτό που της αρέσει. Απλώς βρήκε έναν ατζέντη και ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα στον χώρο.

Η ταινία που χάρισε στον Σαλαμέ το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες, έγινε - μέχρι στιγμής - το ορόσημο στην καριέρα της Odessa A'zion. Στο «Marty Supreme» η ηθοποιός υποδύεται τη Ρέιτσελ, τη παιδική φίλη του Μάρτι Μάουζερ (Τιμοτέ Σαλαμέ) που όμως είναι ερωτευμένη μαζί του και είναι η μόνη που γνωρίζει καλύτερα απ' όλους τον νεαρό άνδρα που προσπαθεί, δίχως κανέναν φραγμό, να γίνει ο κορυφαίος παίκτης στο πινγκ-πονγκ. Την Odessa A'zion πάντως, πολλοί είναι αυτοί που τη γνωρίζουν και πριν την ταινία, αφού πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένα σειρά «I Love LA» του HBO.

Γιατί όλοι μιλάνε για την Odessa A'zion;

Χιλιόμετρα μακριά από το στερεοτυπικό πρότυπο της παθητικής, όμορφης κοπέλας που συμπληρώνει το καστ των δεύτερων ρόλων, η Odessa A'zion ξεχωρίζει στη νέα ταινία της Α24.

Γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου του 2000 στο Λος Άντζελες. Ο πατέρας της είναι Γερμανός συγγραφέας και παραγωγός, ενώ η μητέρα της η Pamela Adlon, είναι επίσης ηθοποιός. Η Odessa έχει δύο αδέρφια - μια μεγαλύτερη αδερφή, τη Gideon Adlon και μια μικρότερη αδερφή, τη Valentine Rocky Adlon, που είναι επίσης ηθοποιοί. Οι τρεις αδελφές είχαν από μικρές το μικρόβιο της υποκριτικής, στην εφηβεία τους, έγραφαν σκετς και σενάρια στα υπνοδωμάτιά τους.

Η Odessa ήθελε να κυνηγήσει από μικρή αυτό που της άρεσε περισσότερο να κάνει: «Ήθελα να γίνω ηθοποιός από πολύ μικρή, αλλά η οικογένειά μου δεν είχε την ίδια γνώμη. Όταν ήμουν 15 ετών, βρήκα έναν ατζέντη και άρχισα να το κάνω μόνη μου», έχει δηλώσει σε συνέντευξή της. Ο πρώτος της ρόλος ήρθε με την ταινία Conception του 2011. Τότε, ήταν γνωστή με το πραγματικό της όνομα, Odessa Adlon. Ακολούθησε ένας ρόλος στην τηλεοπτική δραματική σειρά Nashville το 2017 και ρόλοι στις ταινίες Ladyworld (2018) και Let's Scare Julie (2019). Κι ύστερα, ήρθε η Odessa A'zion.

Ο πρώτος της σημαντικός ρόλος με την ίδια να είναι πια η πρωταγωνίστρια, ήρθε με τη σειρά Grand Army (2020) του Netflix.

Ο ρόλος της στην ταινία «Marty Supreme»

Η Jennifer Venditti, υπεύθυνη κάστινγκ για πολλές και σημαντικές ταινίες του Χόλιγουντ μεταξύ των οποίων και το «Marty Supreme», γνώριζε καλά την 26χρονη. Όταν ήρθε η ώρα για το καστ της ταινίας της Α24, θυμήθηκε την Odessa A'zion από την οντισιόν της για την πρώτη σεζόν της σειράς του HBO, Euphoria. Η A'zion ενώ θα συμμετείχε στο καστ, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ σε κανένα επεισόδιο της σειράς. Μια οντισιόν που δεν πήγε όπως ήθελε, της έφερε τελικά τον πιο σημαντικό ρόλο στην καριέρα της.

«Δεν νομίζω ότι έχω ενθουσιαστεί περισσότερο για κάτι στη ζωή μου», αναφέρει για τη συμμετοχή της στο Marty Supreme. «Είναι ένας ρόλος που σου αλλάζει τη ζωή και την καριέρα, με ανθρώπους με τους οποίους μόνο θα ονειρευόσουν να συνεργαστείς. Το ένιωσα σαν ένα τρελό δώρο», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό The Face.

Η Odessa A'zion λέγεται ότι θα συμμετάσχει στο Stranger Things: Tales from '85, ένα spinoff κινουμένων σχεδίων της επιτυχημένης σειράς του Netflix που βρίσκεται τώρα σε στάδιο post-production και στην δραματική ταινία Nickels με πρωταγωνιστή τον Rob Riggle, που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμη.