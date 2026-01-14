Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 15/1

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μετά τη νίκη του στις Χρυσές Σφαίρες βάζει πλώρη για τα Όσκαρ με τον ρόλο του στο Marty Supreme και πρωταγωνιστεί στις ελληνικές αίθουσες αυτή την εβδομάδα.

Marty Supreme

Τοποθετημένο στη δεκαετία του 1950, το «Marty Supreme» αφηγείται την ιστορία ενός πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ που κανείς δεν τον πίστευε, αλλά όλοι ήθελαν να δουν μέχρι που θα φτάσει για να τα καταφέρει.

Ο Μάρτι Μάουζερ (Τίμοθι Σαλαμέ) δουλεύει ως πωλητής στο κατάστημα παπουτσιών του θείου του, όμως πιστεύει ακράδαντα ότι διαθέτει το «κάτι» που θα τον οδηγήσει στην κορυφή του παγκόσμιου πινγκ πονγκ. Χρέη, απαιτητικοί αγώνες και μια παθιασμένη ερωτική σχέση στέκονται εμπόδιο στην πορεία του προς τη δόξα. Στο πλευρό του Σαλαμέ εμφανίζονται η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο ράπερ Tyler, the Creator.

28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών

Συνεχίζοντας τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας, ο Σπάικ (Άλφι Γουίλιαμς) εγκαταλείπει το οικογενειακό καταφύγιο και εντάσσεται σε μια ομάδα δολοφόνων με αρχηγό τον Τζίμι Κρίσταλ (Τζακ Ο’Κόνελ). Παράλληλα, ο Δρ. Κέλσον (Ρέιφ Φάινς) φτάνει σε μια αποκάλυψη ικανή να αλλάξει τον κόσμο. Πρόκειται για την τέταρτη ταινία του μετα-αποκαλυπτικού franchise του Άλεξ Γκάρλαντ, με την επόμενη να βρίσκεται ήδη υπό ανάπτυξη.

Kontinental '25

Στην Κλουζ της Τρανσυλβανίας, μια δικαστική υπάλληλος, που εκτελεί τυφλά τις αποφάσεις της ως μέρος μιας φαινομενικά τυπικής μέρας στη δουλειά, έρχεται αντιμέτωπη με ένα ακραίο γεγονός που θα ανατρέψει τη ζωή της. Κλονισμένη, περιφέρεται στην πόλη, συζητώντας με φίλους και αγνώστους, προσπαθώντας να επαναπροσδιορίσει τον ίδιο της τον κόσμο.

Ρούφους: Ο Θαλάσσιος Δράκος που δεν Ήξερε Κολύμπι

Στο νορβηγικό animation παρακολουθούμε μία κοινότητα θαλάσσιων δράκων να ζει σε ένα μυστικό νησί, προστατευμένο από τον μαγικό καπνό του θείου Λούντβιγκ. Ανάμεσά τους είναι ο νεαρός Ρούφους που δεν ξέρει να κολυμπάει, γι’ αυτό προτιμά να περνάει χρόνο μόνος του. Μετά από μία καταστροφή, ο θείος Λούντβιγκ χάνει τις δυνάμεις του και δεν μπορεί πια να προστατεύσει το νησί και έτσι ο Ρούφους θα πρέπει αναλάβει δράση και να σώσει την οικογένειά του.