Ματ Ντέιμον: Αποκάλυψε τι κάνει το Netflix στις ταινίες του, για να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των θεατών

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια μετάβαση. Πρώτα εξαφανίστηκαν τα ντοκιμαντέρ από τις αίθουσες. Τώρα, οι δραματικές ταινίες προβάλλονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ο κόσμος περιμένει να τις δει στις πλατφόρμες. Υπάρχει ακόμα όρεξη από το κοινό; Ή θα γίνουν οι κινηματογράφοι κάτι σαν απομονωμένοι χώροι - όπως τα τζαζ μπαρ;». Αυτά ήταν, πριν λίγες ημέρες, τα λόγια του Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το μέλλον των κινηματογράφων, που απασχολεί τους πάντες πολύ έντονα.

Στο ίδιος μήκος κύματος βρίσκεται και ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος μίλησε στο podcast The Joe Rogan Experience, μαζί με τον Μπεν Άφλεκ, για τη νέα τους ταινία, The Rip.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr