Ματ Ντέιμον: Αποκάλυψε τι κάνει το Netflix στις ταινίες του, για να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των θεατών

O Ματ Ντέιμον, μίλησε στο podcast The Joe Rogan Experience, μαζί με τον Μπεν Άφλεκ, για τη νέα τους ταινία, The Rip.

Ματ Ντέιμον
Ματ Ντέιμον | Shutterstock
«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια μετάβαση. Πρώτα εξαφανίστηκαν τα ντοκιμαντέρ από τις αίθουσες. Τώρα, οι δραματικές ταινίες προβάλλονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ο κόσμος περιμένει να τις δει στις πλατφόρμες. Υπάρχει ακόμα όρεξη από το κοινό; Ή θα γίνουν οι κινηματογράφοι κάτι σαν απομονωμένοι χώροι - όπως τα τζαζ μπαρ;». Αυτά ήταν, πριν λίγες ημέρες, τα λόγια του Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το μέλλον των κινηματογράφων, που απασχολεί τους πάντες πολύ έντονα.

Στο ίδιος μήκος κύματος βρίσκεται και ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος μίλησε στο podcast The Joe Rogan Experience, μαζί με τον Μπεν Άφλεκ, για τη νέα τους ταινία, The Rip.

