«Μελάνια»: Η ταινία βγήκε - Ο Τραμπ έκανε το δικό του σόου από τα θεωρεία

Στους κινηματογράφους κυκλοφορεί από σήμερα το Melania, μια παραγωγή που καταγράφει -ή, όπως λέει η ίδια η Πρώτη Κυρία, «αναπλάθει»- τις 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του συζύγου της το 2025.

Η ταινία χρηματοδοτήθηκε από την Amazon με προϋπολογισμό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Η avant-première στο Trump–Kennedy Center

Η πρώτη προβολή έγινε χθες στο ανακαινισμένο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy, το οποίο πλέον φέρει και το όνομα Trump. Το κοινό ήταν ένα μίγμα κυβερνητικών στελεχών, συντηρητικών influencers και διασημοτήτων αμφίβολης λάμψης, σύμφωνα με το CNN.

Who else thinks Melania Trump looks absolutely stunning for her movie premiere tonight ? pic.twitter.com/L3dnNxfDyI — MAGA Voice (@MAGAVoice) January 30, 2026

Οι δηλώσεις της Πρώτης Κυρίας

Φτάνοντας στο Κέντρο, συνοδευόμενη από τον λιγομίλητο και εμφανώς υπερήφανο σύζυγό της, η Μελάνια Τραμπ εξήγησε ότι στόχος της ταινίας είναι να δείξει «πόσο πολυάσχολη» είναι και «πώς είναι να γίνεσαι από απλός πολίτης Πρώτη Κυρία ξανά». Χαρακτήρισε το έργο «όμορφο, συναισθηματικό, μοδάτο, κινηματογραφικό» και τόνισε πως δεν πρόκειται για ντοκιμαντέρ αλλά για «μια δημιουργική εμπειρία που προσφέρει προοπτικές, γνώσεις και στιγμές».

Από τα θεωρεία της Όπερας, ο Ντόναλντ Τραμπ χειροκροτούσε όρθιος τη σύζυγό του. Στο μαύρο χαλί, η Πρώτη Κυρία δήλωσε πως «η ταινία μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει, αλλά αυτό είναι επιλογή του κοινού».

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN, ο Τραμπ έχει υπογράψει συμφωνία 40 εκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon MGM Studios, ενώ ο προϋπολογισμός μάρκετινγκ φτάνει τα 35 εκατομμύρια. Όταν ρωτήθηκε πώς ορίζει την επιτυχία της ταινίας, η Μελάνια Τραμπ δεν αναφέρθηκε σε εισπράξεις ή streaming αριθμούς, υπονοώντας ότι η εμπορική συμφωνία από μόνη της αποτελεί ήδη «νίκη».