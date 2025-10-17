«Μία Μάχη Μετά την Άλλη»: Γιατί μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς απέτυχε στις εισπράξεις

Η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «Η Μία Μάχη μετά την Άλλη», είναι, για πολλούς από εμάς, ένα τρίωρο αριστούργημα. Είναι δεδομένο πως θα τη δούμε στην κούρσα των Όσκαρ σε αρκετές κατηγορίες και είναι πολύ πιθανό να κερδίσει αυτό της Καλύτερης Ταινίας. Όπως πιθανό είναι να φύγει με το βραβείο Β’ Ανδρικού ο Σον Πεν. Σε αντίθεση βέβαια με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο που λογικά θα τον δούμε υποψήφιο για Α’ Ανδρικό, αλλά είναι λίγες οι πιθανότητες να το κερδίσει.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr