Mία Μάχη Μετά την Άλλη: Ο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στην πιο ανατρεπτική ταινία της χρονιάς

Ο υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με BAFTA Πολ Τόμας Άντερσον σκηνοθετεί την ταινία «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ και BAFTA Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ο Άντερσον σκηνοθετεί σε δικό του σενάριο και είναι παραγωγός μαζί με τους υποψήφιους για Όσκαρ και BAFTA Άνταμ Σόμνερ και Σάρα Μέρφι, με εκτελεστικό παραγωγό τον Γουίλ Γουάισκε.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι βραβευμένοι με Όσκαρ και BAFTA Μπενίσιο Ντελ Τόρο και Σον Πεν, μαζί με τις Ρετζίνα Χολ, Τεγιάνα Τέιλορ και Τσέις Ινφίνιτι, καθώς και οι Γουντ Χάρις και Αλάνα Χέιμ.

Η δημιουργική ομάδα πίσω από την κάμερα περιλαμβάνει αρκετούς τακτικούς συνεργάτες, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής φωτογραφίας Μάικλ Μπάουμαν, η υποψήφια για Όσκαρ και βραβευμένη με BAFTA σκηνογράφος Φλορένσια Μάρτιν, ο υποψήφιος για BAFTA μοντέρ Άντι Γιούργκενσεν, η βραβευμένη με Όσκαρ και BAFTA ενδυματολόγος Κολίν Άτγουντ, η υπεύθυνη casting Κασάντρα Κουλουκούντις και ο υποψήφιος για Όσκαρ και BAFTA συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ.

Σύνοψη

Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο.

Δείτε το τρέιλερ

*Διαγωνισμός*

Πάρτε μέρος στον διαγωνισμό του Reader για να είστε ένας από τους 20 τυχερούς που θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση για την Avant Premiere της ταινίας στις 25 Σεπτεμβρίου στο Village Cinemas του The Mall Athens (Αίθουσα IMAX).

ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ (One Battle After Another)

Σκηνοθεσία & σενάριο: Πολ Τόμας Άντερσον

Παίζουν: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν, Ρετζίνα Χολ

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Μάικλ Μπάουμαν και Πολ Τόμας Άντερσον

Σκηνογραφία: Φλορένσια Μάρτιν

Μοντάζ: Άντι Γιούργκενσεν

Μουσική: Τζόνι Γκρίνγουντ

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25 Σεπτεμβρίου 2025

Διάρκεια: 161