Μια παρέα κοριτσιών στο Κάιρο σκεϊτάρει ελεύθερα και κατακτά την πόλη

Υπάρχουν μέρη του πλανήτη στα οποία όταν κόβεται ο ομφάλιος λώρος και ένα μικρό κορίτσι έρχεται στη ζωή, το βρέφος μπορεί να αποκόπτεται από τη μητέρα του, αλλά την ίδια ώρα συνδέεται με διαφόρων ειδών περιορισμούς από την πρώτη της κιόλας ανάσα, λόγω του φύλου της.

Πολλές θηλυκότητες στην Αίγυπτο έμαθαν και μαθαίνουν ακόμα και σήμερα να βλέπουν πολλές από τις μέρες τους να κυλούν δίχως νόημα, εγκλωβισμένες μέσα στα πατριαρχικά στερεότυπα που τους επιβάλλει η κοινωνία, με άντρες που αποφασίζουν για εκείνες, χωρίς εκείνες.

Αυτό το αίσθημα ανελευθερίας ένιωσε από μακριά μια καθηγήτρια όταν της παρουσιάστηκε μια επαγγελματική πρόταση για να διδάξει σε σχολείο του Κάιρο και αναρωτήθηκε μέσω του Reddit αν αξίζει όλο αυτό για μια γυναίκα. Έλαβε απαντήσεις που ήταν εξ ολοκλήρου αρνητικές προσπαθώντας να την πείσουν να απορρίψει την δουλειά, ενώ λίγα ήταν τα σχόλια που αμφισβητούσαν την δύσκολη πραγματικότητα που βιώνει μια γυναίκα εκεί.

Η έλλειψη ελευθερίας συχνά οδηγεί στον φόβο, αλλά ταυτόχρονα γεννά μέσα σου και μια έντονη επιθυμία για ζωή. Ο σκηνοθέτης JP Micallef δεν ήθελε να φτιάξει ένα σκληρό ντοκιμαντέρ, αλλά ήθελε να αποτυπώσει μέσα από τα μάτια και τη ματιά του την θετική ενέργεια μιας παρέας κοριτσιών στο Κάιρο που διψούν για ζωή.

Μια παρέα κοριτσιών που υπενθυμίζει ότι αυτός ο κόσμος είναι δικός μας

Το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ Ask the girls in Cairo που ανέβηκε σήμερα (7/2) στο Nowness, στην ομορφότερη πλατφόρμα ιστοριών που υπάρχει εκεί έξω, είναι μια ωδή στο κυνήγι της ορατότητας και της ζωής έξω από τα αόρατα συρματοπλέγματα.

Μια ομάδα νεαρών κοριτσιών βγαίνουν με τα σκέιτ τους στους δρόμους του Κάιρο, ντριφτάρουν, οδηγούν μοτοσυκλέτες και κατακτούν με τον τρόπο τους μια πόλη που πνίγεται και πνίγει μέσα από τα αυστηρά κοινωνικά της πρότυπα.

Μια παρέα κοριτσιών που υπενθυμίζει ότι αυτός ο κόσμος είναι δικός μας, όπως έκανε μια άλλη παρέα κάποτε στους δρόμους της Γαλλίας, αναπνέει καθαρά οργώνοντας το αχανές Κάιρο και αφήνει χιλιόμετρα πίσω τις κοινωνικές προσδοκίες και τους περιορισμούς.

Η ταινία καταγράφει τις νεαρές γυναίκες μέσα από το πείσμα τους να χωθούν στη μούρη των αντρών που τις κοιτάζουν περίεργα και μέσα από την απροθυμία τους να ικανοποιήσουν τα όνειρα των οικογενειών τους, όνειρα που για εκείνα μοιάζουν με εφιάλτες.

Ask the Girls in Cairo

«Όσο διαδιδόταν το νέο για την ταινία, περισσότερα κορίτσια επικοινωνούσαν μαζί μας για να συμμετάσχουν. Μια κοπέλα είχε μια αδερφή που οδηγούσε μοτοσικλέτα, μια άλλη είχε μια φίλη που κάνει μπαντιλίκια με αυτοκίνητα, έτσι μπήκε στην ομάδα η Σάλμα. Μέσα από εκείνη γνωρίσαμε τη Μάγια, που είναι η μικρή ντρίφτερ της ταινίας, σε ηλικία μόλις 13 ετών! Το πρότζεκτ απέκτησε τη δική του ζωή», λέει ο Micallef.

Η Μαροκινή σκέιτερ Zineb Koutten ήταν η πρώτη επαφή του σκηνοθέτη στο ταξίδι αυτού του πρότζεκτ. Η Zineb, που ζει στο Κάιρο, έγινε γνωστή στον Micallef μέσω των εικόνων που φωτογραφίζει και τον έφερε σε επικοινωνία με φίλους και φίλες από την σκηνή της πόλης, συγκεντρώνοντας ένα εξ ολοκλήρου αιγυπτιακό καστ και συνεργείο, με τη μουσική της ταινίας να υπογράφει η Αιγύπτια καλλιτέχνιδα Felukah.

Τα γυρίσματα κράτησαν μόλις δύο μέρες, με την κάμερα να καταγράφει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτά τα κορίτσια, απλώς και μόνο επειδή τολμούν να σπάσουν τα στερεότυπα.

Το Ask the Girls in Cairo είναι ένας ύμνος στη δύναμη, την αισιοδοξία και τη χαρά μιας ζωντανής κοινότητας νέων γυναικών που μετατρέπουν την πόλη σε δική τους παιδική χαρά.

Δείτε την ταινία παρακάτω.