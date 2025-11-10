Μενού

Michael: Ρεκόρ προβολών το τρέιλερ της ταινίας για τον βασιλιά της pop

Tο «Michael» της Lionsgate είναι και επίσημα το πιο δημοφιλές μουσικό βιογραφικό τρέιλερ.

Michael
Σκηνή από την ταινία Michael | Youtube/ Lionsgate Movies
Η Lionsgate φέρνει στις οθόνες τη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, με την ταινία «Michael» να έχει ήδη σπάσει ρεκόρ προβολών τρέιλερ παγκοσμίως. Το επίσημο teaser που κυκλοφόρησε πρόσφατα σημείωσε πάνω από 116 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες, καθιστώντας το το πιο δημοφιλές trailer για μουσική βιογραφική ταινία στην ιστορία.

