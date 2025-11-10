Michael: Ρεκόρ προβολών το τρέιλερ της ταινίας για τον βασιλιά της pop

Η Lionsgate φέρνει στις οθόνες τη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, με την ταινία «Michael» να έχει ήδη σπάσει ρεκόρ προβολών τρέιλερ παγκοσμίως. Το επίσημο teaser που κυκλοφόρησε πρόσφατα σημείωσε πάνω από 116 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες, καθιστώντας το το πιο δημοφιλές trailer για μουσική βιογραφική ταινία στην ιστορία.
