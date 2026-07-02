Ο βασιλιάς της Ιθάκης αψηφά τους θεούς στο τελευταίο τρέιλερ της «Οδύσσειας»

Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη πρεμιέρα, η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακόμη καθηλωτικό τρέιλερ της «Οδύσσειας».
Η πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το εμβληματικό ομηρικό έπος και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.
Πρωταγωνιστεί ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon) στον ρόλο του Οδυσσέα, ο οποίος, μετά την καταστροφή της Τροίας, ξεκινά ένα πολυετές και επικίνδυνο ταξίδι επιστροφής για το βασίλειό του την Ιθάκη.
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Αντιμέτωπος με θεϊκές τιμωρίες, ναυάγια και πειρασμούς, ο θρυλικός βασιλιάς θα παλέψει με μυθικά πλάσματα, όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος και οι Σειρήνες με τελικό στόχο την επανένωση με τη σύζυγό του, Πηνελόπη και τον γιο του Τηλέμαχο.
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