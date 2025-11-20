«Να περάσεις ακόμα καλύτερα»: Το συγκινητικό γράμμα του Ντάνιελ Ράντκλιφ στον 11χρονο «νέο Χάρι Πότερ»

H GEN Z, που μεγάλωσε με τις ταινίες Χάρι Πότερ (Harry Potter), μετρά αντίστροφα για να ξαναδεί τις αγαπημένες ιστορίες, στην επερχόμενη τηλεοπτική προσαρμογή.

Το κάστ φυσικά είναι καινούργιο και τα φώτα έχει ήδη κλέψει ο 11χρονος Ντόμινικ ΜακΛάφλιν που θα υποδυθεί τον πρωταγωνιστή και στον οποίο ο «παλιός Πότερ», Ντάνιελ Ράντκλιφ έστειλε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα.

Ο Ράντκλιφ, ο οποίος υποδύθηκε τον διάσημο μαθητή-μάγο στη δεκαετή σειρά ταινιών της δεκαετίας του 2000, δήλωσε στο Good Morning America ότι έγραψε απευθείας στον ΜακΛάφλιν μετά την επιλογή του παιδικού σταρ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πρωταγωνιστές του «Χάρι Πότερ» | AP

Ο προκάτοχός του, ο οποίος ήταν επίσης 11 ετών όταν άρχισε να εργάζεται στην πρώτη ταινία του Χάρι Πότερ, ευχήθηκε μεταξύ άλλων στον νεαρό και στους συμπρωταγωνιστές του κάθε επιτυχία για την παραγωγή, λέγοντας: «Θέλω απλώς να τους αγκαλιάσω».

Συγκεκριμένα, ο Ράντκλιφ είπε: «Δεν θέλω να γίνω φάντασμα στη ζωή αυτών των παιδιών, αλλά ήθελα απλώς να του γράψω για να του πω: «Εύχομαι να περάσεις υπέροχα, ακόμα καλύτερα από ό,τι εγώ – εγώ πέρασα υπέροχα, αλλά εύχομαι να περάσεις ακόμα καλύτερα»».

«Και το εννοώ, βλέπω αυτές τις φωτογραφίες του και των άλλων παιδιών και θέλω να τα αγκαλιάσω».

Πρόσθεσε: «Φαίνονται τόσο μικρά. Τα κοιτάζω και λέω: «Είναι τρελό που έκανα κάτι τέτοιο σε αυτή την ηλικία». Αλλά είναι και απίστευτα γλυκό και ελπίζω να περνάνε υπέροχα».

Πέρυσι ανακοινώθηκε ανοιχτή πρόσκληση για οντισιόν για τους ρόλους και πάνω από 30.000 παιδιά συμμετείχαν.

