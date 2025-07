Το Netflix ακυρώνει τρεις απίστευτες νέες σειρές κάνοντας τους TV fans έξαλλους

Την ώρα που ο κόσμος ήταν ήδη ξενερωμένος από την απόφαση του Netflix να αφαιρέσει από την πλατφόρμα τις ταινίες Twilight, ο γίγαντας του streaming έδωσε ακόμα ένα τριπλό «χτύπημα», αυτή τη φορά, κάνοντας τους fans έξαλλους.

Αρχικά, ακυρώνεται η αστυνομική σειρά The Residence, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 20 Μαρτίου 2025, με πρωταγωνιστή τον Uzo Aduba του Orange is the new Black και στο οποίο κάνει και μια guest εμφάνιση η Kylie Minogue.

The Residence

«132 δωμάτια. 157 ύποπτοι. Ένα πτώμα. Ένας εξαιρετικά εκκεντρικός ντετέκτιβ. Ένα καταστροφικό κρατικό δείπνο. Μια τρελή ιστορία που διαδραματίζεται στον επάνω όροφο, τον κάτω και τις πίσω σκάλες του Λευκού Οίκου, ανάμεσα στο εκλεκτικό προσωπικό της πιο διάσημης έπαυλης στον κόσμο», αναφέρει η πλοκή της σειράς.

Δεύτερο, το ιατρικό δράμα Pulse. Θεωρήθηκε ως η «απάντηση» (του 2025) στο Grey's Anatomy, αλλά προφανώς 10 επεισόδια ήταν αρκετά για να αποφασίσει το Netflix να μην το συνεχίσει.

Pulse | Netflix

Τέλος, το No Good Deed. Η μαύρη κωμωδία της Λίζα Κούντροου που κυκλοφόρησε το 2024 και δείχνει τρεις οικογένειες που ανταγωνίζονται για το ποια θα αγοράσει το ίδιο σπίτι. Τέθηκε σε επ' αόριστον παύση, κάτι που έχει εκπλήξει πολλούς δεδομένου του παραλληλισμού του με την άλλη επιτυχημένη σειρά της συμπρωταγωνίστριάς της Λίντα Καρντελίνι, «Dead To Me».

No Good Deed | Netflix

«Πώς γίνεται να ακύρωσαν το Residence; Ήταν καλό σε κάθε επεισόδιο!;» σχολίασε ένας θαυμαστής στο X, παρακαλώντας το Peacock ή το ABC να την αναλάβουν αντ' αυτού.

«Το TheResidence ακυρώθηκε από το Νetflix, αν και σημείωσε τεράστια επιτυχία και αγαπήθηκε από τους θαυμαστές των σειρών «whodunnit». Αυτό είναι πραγματικά λυπηρό, επειδή δεν υπάρχουν πολλές καλές σειρές σε αυτό το είδος», έγραψε ένας άλλος με θλίψη.

«Ελα τώρα Netflix , χρεώνετε πάρα πολλά χρήματα για να ακυρώνετε σειρές... Γιατί ακυρώνετε το Pulse; Είναι μια καταπληκτική σειρά και περίμενα υπομονετικά τη 2η σεζόν», είπε ένας άλλος.