Το Netflix ανακοίνωσε ότι αποσύρει την ταινία «Black Mirror: Bandersnatch»

Το Netflix ανακοίνωσε την οριστική αφαίρεση της πρωτοποριακής για τα τότε δεδομένα ταινίας «Black Mirror: Bandersnatch» από την πλατφόρμα του στις 12 Μαΐου 2025, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος εποχής για τις διαδραστικές του αφηγήσεις.

Το «Bandersnatch», που κυκλοφόρησε το 2018 ως μέρος του σύμπαντος του Black Mirror, ήταν μια καινοτόμα ταινία που κέρδισε το κοινό με την πολυπλοκότητα και τη σκοτεινή θεματολογία της.

Παρά τη μεγάλη απήχησή του, το Netflix φαίνεται να εγκαταλείπει σταδιακά τα διαδραστικά αφιερώματα. Μαζί με το Bandersnatch, αποσύρεται και το «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend», όπως ανέφερε το What's on Netflix.

Ήδη από το τέλος του 2024, η εταιρεία είχε περιορίσει σημαντικά τον κατάλογο των διαδραστικών εμπειριών, κρατώντας μόλις τέσσερις διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένων των «You vs. Wild» και «Ranveer vs. Wild with Bear Grylls», οι οποίες επίσης αφαιρέθηκαν στις αρχές του 2025.

