Το ντοκιμαντέρ του Bloody Hawk έρχεται στο Netflix την 1η Μαρτίου

Από την 1η Μαρτίου, το ντοκιμαντέρ «Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό να γνωρίσει την πορεία ενός καλλιτέχνη που κατάφερε να μετατρέψει την εσωστρέφεια σε τέχνη και την αλήθεια σε ρυθμό.

Σε σκηνοθεσία των Στέλιου Κοτιώνη και Ορέστη Πλακιά, το φιλμ χαρτογραφεί τη διαδρομή του Νικόλαου Κίτσου — του δικού μας Bloody Hawk — από την Ξάνθη μέχρι την κορυφή της σύγχρονης ελληνικής ραπ σκηνής.

Η Foss Productions υπογράφει μια παραγωγή με έντονο προσωπικό και βιωματικό χαρακτήρα, που ήδη από την κινηματογραφική της πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2023 είχε δείξει τη δυναμική της στο ελληνικό box office.

Τώρα, να πω οτι -προσωπικά- το να «μπαίνει μια ταινία στο Netflix» το βλέπω περισσότερο ως καλή είδηση για τους παραγωγούς και τα έσοδα, παρά ως κάποια ιδιαίτερη αναγνώριση του έργου. Όμως εδώ, το χάρηκα λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο μου. Ο Bloody Hawk είναι ένας ράπερ που όντως έχει κάτι να πει — και μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί. Το ντοκιμαντέρ το κάνει με τρόπο καθαρό, ανθρώπινο, χωρίς φιοριτούρες. Και τώρα, χάρη στο Netflix, αυτή η ιστορία μπορεί να φτάσει «στα Τρίκαλα, στην Κρήτη, στην Πάτρα, μέχρι και στη Λεμεσό». Με άλλα λόγια, παντού όπου υπάρχει κάποιος που θα αναγνωρίσει κάτι δικό του μέσα σε όσα λέει ο Bloody.