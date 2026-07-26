Ο αδελφός του Τομ Χανκς είχε έναν απρόσμενο ρόλο σε Toy Story και Forrest Gump που ελάχιστοι γνωρίζουν

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο Τομ Χανκς έχει ταυτιστεί με τον αγαπημένο χαρακτήρα Γούντι στη σειρά ταινιών Toy Story. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις τη φωνή του διάσημου καουμπόι δάνειζε ο μικρότερος αδελφός του, Τζιμ Χανκς.

Ο 65χρονος Τζιμ μοιάζει εντυπωσιακά στον μεγαλύτερο αδελφό του, όχι μόνο εμφανισιακά αλλά και φωνητικά. Αυτή η ομοιότητα ήταν αρκετή ώστε να αναλάβει τον ρόλο του Γούντι σε διάφορα πρότζεκτ, όταν το φορτωμένο πρόγραμμα του Τομ Χανκς δεν του επέτρεπε να συμμετάσχει.

«Με κάλεσαν επειδή ακουγόμουν σαν τον Τομ»

Σε συνέντευξή του στη Daily Mail, ο Τζιμ Χανκς αποκάλυψε ότι η συνεργασία του με τη Disney και την Pixar ξεκίνησε επειδή εργαζόταν ήδη ως επαγγελματίας ηθοποιός φωνής.

«Το πρόγραμμα του Τομ ήταν εξαιρετικά απαιτητικό, γι' αυτό επικοινώνησαν μαζί μου. Είχα ήδη εμπειρία στις μεταγλωττίσεις και όλοι γνώριζαν ότι η φωνή μου μοιάζει πολύ με τη δική του», ανέφερε.

Ο ίδιος ηχογράφησε τις χαρακτηριστικές ατάκες του Γούντι για τα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν μαζί με τις ταινίες, όπως το γνωστό «Είσαι ο αγαπημένος μου βοηθός σερίφης», αλλά και πολλές ακόμη φράσεις που ακούγονταν στα διαδραστικά παιχνίδια.

Η φωνή του Γούντι σε παιχνίδια και θεματικά πάρκα

Η συμβολή του Τζιμ Χανκς δεν περιορίστηκε μόνο στα παιχνίδια. Για χρόνια αποτέλεσε τη φωνή του Γούντι σε αξιοθέατα και θεματικά πάρκα της Disney σε διάφορες χώρες, διατηρώντας τον χαρακτήρα ζωντανό σε εκδηλώσεις και εμπειρίες όπου ο Τομ Χανκς δεν μπορούσε να συμμετάσχει.

Η εκπληκτική ομοιότητα στη φωνή των δύο αδελφών έκανε σχεδόν αδύνατο για το κοινό να καταλάβει τη διαφορά.

Ο Τζιμ Χανκς αντικατέστησε τον αδελφό του και στο Forrest Gump

Δεν ήταν όμως μόνο το Toy Story. Ο Τζιμ αποκάλυψε ότι συμμετείχε και στα γυρίσματα της εμβληματικής ταινίας Forrest Gump, λειτουργώντας ως σωσίας του Τομ Χανκς στις σκηνές όπου ο πρωταγωνιστής έτρεχε και το πρόσωπό του δεν φαινόταν καθαρά.

Όπως εξήγησε, υπήρξε μόνο μία τοποθεσία όπου βρέθηκε μαζί με τον αδελφό του στα γυρίσματα, στο Βερμόντ, καθώς εκεί υπήρχε σκηνή όπου ο Τομ φαινόταν καθαρά στην κάμερα. Σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες σκηνές τρεξίματος, αυτός που εμφανιζόταν ήταν ο ίδιος.