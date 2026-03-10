Ο Γιώργος Πανουσόπουλος ήταν ο πραγματικός «Παπαδόπουλος» στη Λούφα και Παραλλαγή

Ο ελληνικός κινηματογράφος έγινε φτωχότερος μετά από τον θάνατο του κινηματογραφιστή, σκηνοθέτη και σεναριογράφου, Γιώργου Πανουσόπουλου. Στην πορεία του στο σινεμά ο Πανουσόπουλος άφησε κληρονομιά σπουδαίες και βραβευμένες ταινίες ενώ είχε συμμετοχές σε πολλές παραγωγές.

Μία τέτοια, και μάλιστα... βιωματική, είναι η ταινία σταθμός του νέου ελληνικού κινηματογράφου «Λούφα και Παραλλαγή». Εκεί, ο Γιώργος Πανουσόπουλος εκτός από άμεσος συνεργάτης του σκηνοθέτη Νίκου Περάκη -μιας και ήταν διευθυντής φωτογραφίας- αποτέλεσε και έμπνευση για τον βασικό χαρακτήρα της ταινίας!

Πανουσόπουλος όπως... Παπαδόπουλος

Περάκης και Πανουσόπουλος είχαν υπηρετήσει τη θητεία τους στην Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και την ΤΕΔ, οπότε ανέλαβαν να μεταφέρουν τη... στρατιωτική τους θητεία στη μεγάλη οθόνη.

Από αριστερά, Γιώργος Πανουσόπουλος, Νίκος Περάκης, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, στα γυρίσματα της ταινίας | nikosperakis.gr

«H ιδέα για μια ταινία γύρω από την θητεία μας στην στην ΤΕΔ υπήρχε από την μέρα που απολυθήκαμε, αλλά σοβαρή πίεση δέχτηκα από τον Πανουσόπουλο μετά την Αρπα Colla» έχει πει ο Νίκος Περάκης για τη Λούφα και Παραλλαγή. Μάλιστα έχει αποκαλύψει και το πώς χτίστηκαν οι χαρακτήρες.

«Το πιο δύσκολο ήταν η σύμπτυξη περισσότερων πραγματικών προσώπων στους λίγους βασικούς χαρακτήρες των φαντάρων αξιωματικών της ταινίας. Στον γραφίστα Μαρλαφέκα πχ έχουν εισρεύσει τρεις, μεταξύ άλλων και η αφεντιά μου. Μόνο ο Πανουσόπουλος είναι σχεδόν ατόφιος ως Παπαδόπουλος»!

Από τα γυρίσματα της ταινίας και συγκεκριμένα της σκηνής με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Βαλαβανίδη | nikosperakis.gr

Η «Λούφα» και η επιστροφή

H Λούφα και Παραλλαγή, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Περάκη γυρίστηκε το 1984 και έκανε πρεμιέρα στις 3 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όπου απέσπασε 4 βραβεία (καλύτερης ταινίας, σεναρίου, πρώτου ανδρικού ρόλου και μοντάζ). Ο Γιώργος Πανουσόπουλος είχε τη διεύθυνση φωτογραφίας, η μουσική ήταν ο Νίκου Μαμαγκάκη ενώ τον συντονισμό είχε ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος.

Πριν από λίγα χρόνια στην επέτειο των 25 χρόνων της ταινίας, Περάκης και Πανουσόπουλος επέστρεψαν στη ΓΥΣ και περπάτησαν πάλι στους ίδιους διαδρόμους για λογαριασμό της ΕΡΤ.