Ο «Harry Potter» αποκάλυψε ποια ταινία από τις οκτώ ήταν η αγαπημένη του

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ (Daniel Radcliffe), ευρέως γνωστός για τον εμβληματικό του ρόλο ως Χάρι Πότερ (Harry Potter), αποκάλυψε σε podcast ποια είναι η αγαπημένη του από όλες τις ταινίες της εμβληματικής παραγωγής.

Συγκεκριμένα, στο podcast «Happy Sad Confused» με τον Τζος Χόροβιτς, ο 36χρονος ηθοποιός αρχικά εκμυστηρεύτηκε ότι δεν έχει παρακολουθήσει καμία από τις ταινίες εδώ και αρκετό καιρό.

«Όταν ήμουν 18 ετών, κρίντζαρα βλέποντας τις πρώτες ταινίες. Τώρα, νομίζω ότι οι πρώτες ταινίες είναι γλυκές και τώρα ανατριχιάζω βλέποντας τον εαυτό μου όταν ήμουν 18 ή 19 ετών», ομολόγησε ο Ράντκλιφ στον παρουσιαστή.

«Αλλά υποθέτω ότι αυτές οι ημερομηνίες θα συνεχίσουν να αλλάζουν ως προς το τι βρίσκω εύγευστο από τη δική μου δουλειά».

Η συζήτηση άρχισε να αποκτά ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον, καθώς ο ηθοποιός κλήθηκε να κατατάξει τις αγαπημένες του ταινίες του Χάρι Πότερ.

Για να ξεκινήσει, ο Ράντκλιφ παραδέχτηκε ότι αν έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στην «Μελισσική Λίθο» του 2001 και την «Κάμαρα με τα Μυστικά» του 2002, η προτίμησή του θα ήταν η δεύτερη ταινία.

«Θα έβγαζα την «Κάμαρα με τα Μυστικά» από αυτές τις δύο γιατί λατρεύω τον Βασιλίσκο», εξήγησε, αναφερόμενος στο τεράστιο πλάσμα που έμοιαζε με φίδι και κρυβόταν μέσα στο Χόγκουαρτς.

Παραδέχτηκε ότι απόλαυσε τον Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς (2005) περισσότερο από τον αγαπημένο των θαυμαστών Χάρι Πότερ και τον Αιχμάλωτο του Αζκαμπάν (2004).

«Ξέρω ότι όλοι θέλουν να πω Αζκαμπάν. Ξέρω ότι έτσι νιώθουν όλοι οι άλλοι, αλλά μου αρέσουν τα πράγματα που είχα να κάνω στην τέταρτη ταινία. Ήταν καταπληκτικά. Οπότε θα πω Κύπελλο της Φωτιάς», είπε ο Ράντκλιφ.

Ντάνιελ Ράντκλιφ: Ποια είναι η αγαπημένη του από τις οκτώ ταινίες

Όταν ρωτήθηκε για την κορυφαία του επιλογή, ο Ράντκλιφ δεν δίστασε. Η αγαπημένη του ταινία Χάρι Πότερ όλων των εποχών είναι ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου Μέρος 2, μια ταιριαστή επιλογή δεδομένης της συναισθηματικής κορύφωσης της σειράς.

Ο Ράντκλιφ, ωστόσο, δεν δίστασε να αποκαλύψει και την λιγότερο αγαπημένη του ταινία. «Ο Ημίαιμος Πρίγκιπας είναι πιθανώς το τελευταίο βήμα για μένα», παραδέχτηκε. «Και αυτά είναι τα δικά μου πράγματα. Δεν είναι αυτή η ταινία».