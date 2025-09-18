Ο μοναδικός κινηματογραφικός ρόλος που έκανε τον Τζακ Νίκολσον να φοβηθεί

Ο Τζακ Νίκολσον πάντα έδινε την εντύπωση του ατρόμητου τύπου. Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης έχτισε μια καριέρα βασισμένη υποδυόμενος σκληρούς, γοητευτικούς και ταυτόχρονα πονηρούς χαρακτήρες. Κι όμως, υπήρχε ένας ρόλος που του προκάλεσε τρόμο. Όχι ακριβώς γι' αυτό που φαντάζεσαι.
Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στο «A Few Good Men» ήταν σαν να προετοίμαζε το έδαφος για την αφοπλιστική ερμηνεία του: αυτή του Ραντλ Πάτρικ στην ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου» του 1975.
Ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο Τζακ Νίκολσον ήταν ένας αυθάδης και επαναστάτης κατάδικος. Για την ιστορία, αυτός ο ρόλος του χάρισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου και τον καθιέρωσε ως την απόλυτη ενσάρκωση του αντισυστημικού ήρωα.
