Ο μοναδικός κινηματογραφικός ρόλος που έκανε τον Τζακ Νίκολσον να φοβηθεί

Ο Τζακ Νίκολσον πάντα έδινε την εντύπωση του ατρόμητου τύπου. Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης έχτισε μια καριέρα βασισμένη υποδυόμενος σκληρούς, γοητευτικούς και ταυτόχρονα πονηρούς χαρακτήρες. Κι όμως, υπήρχε ένας ρόλος που του προκάλεσε τρόμο. Όχι ακριβώς γι' αυτό που φαντάζεσαι.

Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στο «A Few Good Men» ήταν σαν να προετοίμαζε το έδαφος για την αφοπλιστική ερμηνεία του: αυτή του Ραντλ Πάτρικ στην ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου» του 1975.

Ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο Τζακ Νίκολσον ήταν ένας αυθάδης και επαναστάτης κατάδικος. Για την ιστορία, αυτός ο ρόλος του χάρισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου και τον καθιέρωσε ως την απόλυτη ενσάρκωση του αντισυστημικού ήρωα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr