O Όμηρος είναι ο πρώτος μεγάλος δημιουργός της ευρωπαϊκής και δυτικής λογοτεχνίας. Αν έχετε καταγράψει άπειρες πρώτες και δεύτερες ώρες σε σχολικό πρόγραμμα γυμνασίου με αρχαία ελληνικά, δεν γίνεται να μη γνωρίζεται τα αρχαία έπη «Ομήρου Οδύσσεια» και «Ιλιάδα», τα πιο γνωστά του έργα.

Θρυλείται πως ήταν από την Ιωνία αν και επτά πόλεις ερίζουν για την καταγωγή του, με επικρατέστερες τη Σμύρνη και τη Χίο. Το πραγματικό του όνομα λέγεται πως ήταν «Μελησιγένης», επειδή γεννήθηκε κοντά στον ποταμό Μέλητα της Σμύρνης και ότι πήρε αργότερα το όνομα «Ὅμηρος», είτε επειδή ήταν τυφλός (στα Αρχαία Ελληνικά «ὡς μὴ ὁρῶν»), είτε επειδή ήταν όμηρος των Κολοφωνίων στον πόλεμο με τη Σμύρνη.

Ο Όμηρος, όπως κάθε νεαρός σεναριογράφος του Χόλιγουντ με μπόλικη αυτοπεποίθησή, αναζήτησε διαγωνισμούς για να παρουσιάσει τα έργα του και περιόδευσε γι' αυτό σε ελληνικές πόλεις. Μάλιστα, σε ένα διαγωνισμό λέγεται πως αναμετρήθηκε με τον Ησίοδο στη Χαλκίδα και δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο βραβείο για τους επικούς του ήρωες.

IMDB

Τα χρόνια πέρασαν κι έγιναν αιώνες και φτάσαμε στο 2026 και ο Όμηρος κατέκτησε μια κορυφή που μάλλον δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί: απέκτησε τη δική του σελίδα στην βάση δεδομένων IMDB! Εδώ καταγράφεται ως σεναριογράφος σε ταινίες όπως το "Oh Brother Where Art Thou" των αδελφών Κοέν (η ταινία του 2001 βασίζεται ανεπίσημα στην «Οδύσσεια») στο "Troy" του Βόλφγκανγκ Πέντερσεν (2004) με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, στο ρόλο του Αχιλλέα και φυσικά, στην «Οδύσσεία» του Κρίστοφερ Νόλαν, με τον Ματ Ντέημον ως Οδυσσέα (2026).

Περιμένουμε ως λογική κατάληξη σε αυτό τον «πολτό» της όχι ακριβώς πολύτιμης ιντερνετικής πληροφορίας που υπάρχει χωρίς ιδιαίτερο λόγο, τον Όμηρο A.I Generated, να σχολιάζει τα φετινά Όσκαρ και να κριτικάρει σκωπτικά την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix. Εκτός αν τον πλησιάσει το Netflix με κάποια πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί.