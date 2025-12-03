Ο Ταραντίνο διαλέγει την καλύτερη ταινία του 21ου αιώνα: «Όχι Pulp Fiction, όχι Django»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ένας από τους πιο εμβληματικούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου, είναι γνωστός για ταινίες που άφησαν εποχή όπως το Pulp Fiction, το Reservoir Dogs και το Inglourious Basterds.

Στα 62 του χρόνια, συνεχίζει να απασχολεί το κοινό όχι μόνο με το έργο του αλλά και με τις απόψεις του για τον κινηματογράφο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «The Bret Easton Ellis», ο Ταραντίνο μίλησε ανοιχτά για τις δέκα κορυφαίες ταινίες που ξεχώρισε από την αρχή της χιλιετίας.

Στη λίστα του βρέθηκαν τίτλοι όπως το Toy Story 3, η Δουνκέρκη, τα Μεσάνυχτα στο Παρίσι και το Zodiac. Ωστόσο, μία ταινία ξεχώρισε πάνω απ’ όλες.

Το «αριστούργημα» του Ρίντλεϊ Σκοτ

Η ταινία που κατέκτησε την πρώτη θέση δεν ήταν άλλη από το Black Hawk Down του Ρίντλεϊ Σκοτ. Ο Ταραντίνο χαρακτήρισε το πολεμικό δράμα «αριστούργημα», συγκρίνοντάς το με την ατμόσφαιρα και την ένταση του θρυλικού Apocalypse Now.

Όπως είπε, η ταινία «διατηρεί την ένταση για σχεδόν τρεις ώρες» και κάθε φορά που την παρακολουθεί, «η καρδιά του χτυπά δυνατά από την αγωνία».

Το Black Hawk Down βασίζεται στη Μάχη του Μογκαντίσου στη Σομαλία το 1993. Με πρωταγωνιστές τους Τζος Χάρτνετ, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και Τομ Σάιζμορ, αφηγείται την αποστολή μιας ομάδας Αμερικανών στρατιωτών που βρέθηκαν ξαφνικά σε σφοδρή μάχη, με τραγικό απολογισμό 18 Αμερικανούς νεκρούς και εκατοντάδες Σομαλούς.

Οι αντιδράσεις του κοινού

Η επιλογή του Ταραντίνο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Πολλοί σχολίασαν ότι «αν τον ρωτούσαν μια ώρα αργότερα, θα έδινε μια εντελώς διαφορετική λίστα», ενώ άλλοι τόνισαν πως «αύριο θα πει διαφορετική ταινία». Το κοινό φαίνεται να συμφωνεί σε ένα πράγμα: οι απόψεις του Ταραντίνο είναι πάντα απρόβλεπτες και συχνά διχάζουν.

Είτε συμφωνεί κανείς είτε όχι με τις επιλογές του, ο Ταραντίνο παραμένει μια φωνή που έχει βαρύτητα στον κινηματογράφο. Η λίστα του, με κορυφαία το Black Hawk Down, δείχνει πως ακόμη και οι πιο αναγνωρισμένοι δημιουργοί βλέπουν τον κινηματογράφο μέσα από προσωπικό πρίσμα, προκαλώντας συζητήσεις που κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού.