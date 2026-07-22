Οδύσσεια: Γυναίκα κασκαντέρ ντούμπλαρε τον Ματ Ντέιμον και αυτός είναι ο λόγος

Ο Ματ Ντέιμον ντουμπλαρίστηκε σε σκηνές της «Οδύσσειας» από γυναίκα κασκαντέρ και ο λόγος είναι πολύ πρακτικός και έχει να κάνει με το αποτέλεσμα των σκηνών.

Είναι γνωστό ότι ο ηθοποιός ακολούθησε ένα αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και άσκησης διάρκειας έξι μηνών για να μεταμορφωθεί στον θρυλικό Οδυσσέα, στην κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Από περίπου 91 κιλά έφτασε τα 76 για τον ρόλο, όμως υπάρχει σκηνή που αντί για τα μυώδη χέρια του βλέπουμε εκείνα της κασκαντέρ Ντέβιν Ντάλντον.

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Ποιος ήταν ο λόγος που επιλέχθηκε γυναίκα κασκαντέρ σε αυτή τη σκηνή

«Όταν γυρίζαμε τις σκηνές με την αναγκαστική προοπτική (forced perspective) για τους Λαιστρυγόνες, υπήρχαν κασκαντέρ που ήταν όλοι σχεδόν δύο μέτρα και δέκα εκατοστά», δήλωσε ο Ντέιμον στο podcast Happy Sad Confused του Τζος Χόροβιτς.

Για να τονιστεί η διαφορά μεγέθους ανάμεσα στους ανθρωποφάγους γίγαντες και τον Οδυσσέα, ο Νόλαν επέλεξε να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα κασκαντέρ ως σωσία του Ντέιμον.

«Έπειτα βρήκαν κασκαντέρ που ήταν κάτω από ενάμιση μέτρο ύψος, κι έτσι η σωσίας μου ήταν γυναίκα, μια κασκαντέρ με τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που έχω δει ποτέ», είπε ο ηθοποιός.

Μάλιστα, ο Ντέιμον έδωσε τα συγχαρητήριά του στην Ντάλτον όταν γνωρίστηκαν: «Πήγα, την αγκάλιασα και την ευχαρίστησα για όλη τη δουλειά που είχε κάνει. Έτσι, σε εκείνα τα πλάνα της ταινίας όπου βλέπετε αυτούς τους γίγαντες να υψώνονται από πάνω μου, στην πραγματικότητα είναι εκείνη. Σχεδόν το 100% των πλάνων με τα χέρια στην ταινία είναι δικά μου, αλλά πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα εκεί που αξίζουν», ανέφερε.

Η ίδια η Ντάλτον επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στην ταινία με ανάρτησή της στο Instagram τη Δευτέρα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα γυρίσματα στη Σκωτία.

Οι θεατές ίσως την αναγνωρίσουν και από την ταινία τρόμου Weapons ή τη σειρά The Last of Us.