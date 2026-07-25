Οδύσσεια: Όλες οι εντυπωσιακές τοποθεσίες όπου έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας του Νόλαν

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), μεταφέρει τους θεατές σε εντυπωσιακές τοποθεσίες στην Ελλάδα, το Μαρόκο, την Ιταλία, την Ισλανδία και τη Σκωτία, χωρίς να λείπουν και ορισμένα γυρίσματα σε στούντιο του Λος Άντζελες.

Τα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του ομηρικού έπους με τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon) στον ρόλο του Οδυσσέα πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο χρόνο και διήρκεσαν 91 ημέρες. Έγιναν εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX: στα ανοιχτά της θάλασσας, σε βουνά, σπηλιές και παραλίες, από το Hjörleifshöfði της Ισλανδίας και τη Μεσσηνία μέχρι την Εσαουίρα στο Μαρόκο.

«Στο τέλος, είχαμε όλοι εξαντληθεί σε βαθμό που δεν έχω ξαναζήσει σε καμία άλλη ταινία» παραδέχτηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης στο Empire.

Το παλάτι του Οδυσσέα και της Πηνελόπης (Αν Χάθαγουεϊ) πήρε σάρκα και οστά στα στούντιο της Sony στο Λος Άντζελες, αλλά και στο νησί Φαβινιάνα, δυτικά της Σικελίας. Συγκεκριμένα, το επιβλητικό κάστρο στην κορυφή του λόφου της Φαβινιάνα αξιοποιήθηκε για τα εξωτερικά γυρίσματα του ανακτόρου της Ιθάκης.

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, το καστ και το συνεργείο ανέβαιναν καθημερινά, με τα πόδια ή κάποιες φορές με ελικόπτερο σε υψόμετρο 270 μέτρων, στο ιστορικό Καστέλο ντι Σάντα Κατερίνα του 15ου αιώνα.

«Όταν φτάσαμε εκεί, συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά δύσβατη τοποθεσία» θυμάται ο Νόλαν. «Όμως, μόλις ανεβήκαμε στο κάστρο και αντικρίσαμε τη θέα, νιώσαμε αμέσως ότι ήμασταν στο σπίτι του Οδυσσέα» πρόσθεσε.

Η σκηνή με τον Κύκλωπα Πολύφημο γυρίστηκε στη σπηλιά του Νέστορα στη Μεσσηνία, η οποία δεσπόζει πάνω από την ονειρική, χρυσή αμμουδιά της Βοϊδοκοιλιάς. Παράλληλα, το επιβλητικό κάστρο της Μεθώνης χρησιμοποιήθηκε ως το οχυρωμένο λιμάνι της ιστορίας ενώ σημαντικά πλάνα γυρίστηκαν στην παραλία Αλμυρόλακκος στη Γιάλοβα, αλλά και στην Αρχαία Κόρινθο.

Στο χωριό Aït Benhaddou του 11ου αιώνα έξω από το Μαρακές, τον περασμένο Φεβρουάριο ο Νόλαν αναπαρέστησε την αρχαία Τροία, επιστρατεύοντας 2.000 κομπάρσους για τη σκηνή της άλωσης της πόλης.

Το πανοραμικό σκηνικό που σχεδίασε η Ρουθ Ντε Τζονγκ (Ruth De Jong) εκτεινόταν σε 10 στρέμματα, ενώ στο επίκεντρο ήταν ο ναός της θεάς Αθηνάς, ύψους 14,5 μέτρων. «Έπρεπε να γίνει σε απόλυτα κολοσσιαία κλίμακα και να είναι όσο πιο καθηλωτικό γίνεται», τόνισε ο Νόλαν.

Το όραμα του σκηνοθέτη για τις σκηνές του Δούρειου Ίππου πηγάζει από τις αρχές του 2000, όταν είχε εμπλακεί για λίγο στην ταινία «Troy» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt). Το γύρισμα πραγματοποιήθηκε στις αμμουδιές της πόλης Εσαουίρα (στα αραβικά σημαίνει μικρή εικόνα), στις μαροκινές ακτές. Από το ίδιο σημείο ξεκίνησε και το ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα μαζί με τους συντρόφους του.

Ο Νόλαν είχε κάνει γυρίσματα στη Σκωτία μόνο μία φορά στο παρελθόν για το «Dark Knight Rises». Για τη νέα του υπερπαραγωγή η ανατολική ακτή της χώρας έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς αναπαρέστησε τη συνάντηση του Οδυσσέα με τους Λαιστρυγόνες στο καταπράσινο πευκοδάσος του Κάλμπιν, στις ακτές του κόλπου Μόρεϊ Φερθ.

Επίσης στα ερείπια του κάστρου Φίντλεϊτερ πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα για τις σκηνές με την μάγισσα Κίρκη την οποία ενσάρκωσε μοναδικά η Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton). Όπως αναφέρει το βρετανικό περιοδικό Time Out, το ιστορικό κάστρο βρίσκεται 60 μίλια από το Ινβερνές, στην κορυφή ενός βράχου 15 μέτρων με πανοραμική θέα στο Μόρεϊ Φερθ.

Στα 12ημερα γυρίσματα στην Ισλανδία συμμετείχαν περίπου χίλια άτομα, ανάμεσά τους 450 ντόπιοι κομπάρσοι, ο Ντέιμον, η Zendaya και ο Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page).

Το πλοίο του Οδυσσέα με την ονομασία Draken αγκυροβόλησε στο μικρό λιμάνι του Landeyjahöfn. Παράλληλα, το ταξίδι στον Κάτω Κόσμο κινηματογραφήθηκε κάτω από το αδιάκοπο φως της ισλανδικής μέρας τον Ιούνιο του 2025, πάνω στη μαύρη άμμο του Hjörleifshöfði, περίπου 50 μίλια δυτικότερα.

«Ήξερα από νωρίς ότι ήθελα το τοπίο της Ισλανδίας για να αποδώσω τον Άδη» ανέφερε ο Νόλαν προσθέτοντας: «Αυτό το ταξίδι προς τον Βορρά, όλο και πιο βαθιά στο κρύο, δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πατρίδα του Οδυσσέα, την Ιθάκη».