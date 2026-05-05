Οδύσσεια του Νόλαν: Ποιον «κακό» παίζει ο Ρόμπερτ Πάτινσον - Το νέο τρέιλερ και τα «μυστικά» της πλοκής

Δεν έχει ούτε μισή ημέρα που κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), και οι εικασίες για τη δομή της πλοκής ήδη έχουν οργιάσει στα social media.

Το νέο τρέιλερ αποκαλύπτει στιγμιότυπα από τον «νόστο» του Οδυσσέα (Ματ Ντέιμον) όπως τον έχει οραματιστεί ο πασίγνωστος σκηνοθέτης, ενώ μάς δίνει πληροφορίες για τους χαρακτήρες που θα υποδυθούν τα μεγάλα ονόματα του καστ.

Οδύσσεια: Τα «μυστικά» του νέου τρέιλερ

Στο νέο τρέιλερ βλέπουμε την Κίρκη της Σαρλίζ Θέρον, τον Τηλέμαχο του Τομ Χόλαντ αλλά και την Πηνελόπη της Αν Χάθαγουει, με τη μορφή της μυθολογικής συζύγου του Οδυσσέα να έχει βαρύνοντα ρόλο σε αυτή την εκδοχή της ιστορίας.

Παράλληλα, είδαμε και αρκετό από τον χαρακτήρα που θα παίζει ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), που φαίνεται να τοποθετείται ως κύριος «κακός» της υπόθεσης. Ο καταξιωμένος ηθοποιός θα υποδύεται μία από τις ηγετικές μορφές μεταξύ των μνηστήρων της Πηνελόπης, αυτή του Αντίνοου.

Το screen time του συγκεκριμένου χαρακτήρα στο trailer, ίσως σημαίνει πως ένα σημαντικό κομμάτι της πλοκής θα πραγματεύεται την προσπάθεια της βασίλισσας να αντισταθεί στην πίεση των μνηστήρων, και στις μηχανορραφίες του Αντίνοου.