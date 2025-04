Tο κοινό «λάθος» με τους ηθοποιούς που θα ενσαρκώσουν τους Beatles

«Κάθε ένας από τους τέσσερις έχει τη δική του ιστορία να διηγηθεί, αλλά και οι τέσσερις μαζί είναι θρύλοι» είναι το σλόγκαν του The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, της τετραλογίας ταινιών που θα δημιουργήσει ο σκηνοθέτης Σαμ Μέντες για το θρυλικό ροκ συγκρότημα των Beatles. Το project παρουσιάστηκε χθες στην εκδήλωση CinemaCon στο Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με το BBC, ο Πολ Μέσκαλ (The Gladiator, Normal People) θα υποδυθεί τον Πολ Μακάρτνι, ο Μπάρι Κέογκαν (Saltburn) τον Ρίνγκο Σταρ και οι Τζόζεφ Κουίν (εμφανίσεις σε ταινίες της Marvel, 4ος κύκλος Stranger Things) και Χάρις Ντίκινσον (Babygirl, Triangle of Sadness) τους Τζορτζ Χάρισον και Τζον Λένον αντίστοιχα.

Πότε θα κάνουν πρεμιέρα οι ταινίες για τους Beatles

Οι ταινίες θα προβληθούν μέσα στον Απρίλιο του 2028, σε ημερομηνίες αρκετά κοντινές μεταξύ τους. Θα είναι ένα από τα πρώτα κινηματογραφικά γεγονότα που ο θεατής θα μπορεί να «μπιντζάρει» (όρος που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για την παρακολούθηση μιας τηλεοπτικής σειράς, ήτοι «μια κι έξω»).

Πόσος ενθουσιασμός υπάρχει;

Το περιοδικό Vulture είχε χθες τίτλο Hello Hello! Meet the Sexy Beatles, με τη δημοσιογράφο Αλεχάντρα Γκουλάρτε να εξηγεί πως οι τέσσερις πρωταγωνιστές είναι ο ορισμός του ελκυστικού άντρα για τον 21ο αιώνα, όπως ήταν οι τέσσερις Beatles στην εποχή τους.

Πρόκειται σίγουρα για τέσσερις υπερ-ταλαντούχους πρωταγωνιστές που τους λατρεύει ο φακός της κάμερας.

Υπάρχει κάποια αρνητική αντίδραση σε όλο αυτό;

Εννοείται! Ο δημοσιογράφος της Guardian, Πιτ Μπράντσο, σε πρόσφατο δημοσίευμα, αρχικά εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι δεν επιλέχθηκαν Αμερικάνοι ηθοποιοί για να ενσαρκώσουν τους Beatles (όχι άλλες ψεύτικες βρετανικές προφορές!), αλλά εντοπίζει κι ένα κοινό στοιχείο των τεσσάρων ηθοποιών, ένα «λάθος» της παραγωγής: κανείς τους δεν κατάγεται από το Λίβερπουλ!

Διατηρώντας μια καλή διάθεση, προτείνει στον Σαμ Μέντες να δημιουργήσει μια έξτρα τετραλογία(!) μόνο με ηθοποιούς από το Λίβερπουλ.

(πηγές: Guardian, Vulture)