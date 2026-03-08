Οι ηθοποιοί που βραβεύτηκαν με Όσκαρ μετά τον θάνατό τους

Η ιστορία των βραβείων της Ακαδημίας περιλαμβάνει αρκετούς ηθοποιούς που έχουν λάβει υποψηφιότητες για Όσκαρ μετά θάνατον. Ωστόσο, δύο ηθοποιοί είναι εκείνοι που κέρδισαν το χρυσό αγαλματίδιο έχοντας ήδη φύγει από τη ζωή.

Οι δύο ηθοποιοί που βραβεύτηκαν με Όσκαρ μετά τον θάνατό τους

Πίτερ Φιντς

Ο βρετανοαυστραλός ηθοποιός Πίτερ Φιντς κέρδισε Όσκαρ το 1977 για την ερμηνεία του στην ταινία του 1976 Network όπου υποδυόταν έναν παρουσιαστή ειδήσεων που η ολοένα και πιο απρόβλεπτη συμπεριφορά του στον τηλεοοπτικό αέρα οδηγούσε σε αύξηση των ποσοστών τηλεθέασης.

Ο Πίτερ Φιντς έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 1977 σε ηλικία 60 ετών από καρδιακή προσβολή την ώρα που βρισκόταν στο λόμπι του ξενοδοχείου Beverly Hills.

Το Όσκαρ του παρέλαβε η χήρα του δύο μήνες αργότερα. Μέχρι το 2009 ήταν ο μόνος ηθοποιός που βραβεύτηκε μετά θάνατον με Όσκαρ.

Χιθ Λέτζερ

Ο Χιθ Λέτζερ ήταν ένα αστέρι που κατά κοινή ομολογία δεν πρόλαβε να λάμψει όσο θα μπορούσε. Ο θάνατός του σε ηλικία 28 ετών τον Ιανουάριο του 2008 ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για το Χόλιγουντ, αφού η φήμη και το ταλέντο του είχε ταξιδέψει ήδη σε όλο τον κόσμο μέσα από ταινίες όπως τα Brokeback Mountain, 10 Things I Hate About You, A Knight's Tale, Monster's Ball και The Patriot.

Ο Χιθ Λέτζερ έφυγε από δηλητηρίαση από ένα κοκτέιλ παυσίπονων, αγχολυτικών και υπνωτικών χαπιών και θεωρήθηκε ατύχημα, αφού πάλευε με κόπωση και παρατεταμένη αϋπνία.

Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα για τον ρόλο του ως Joker στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν Batman: The Dark Knight. Αυτή η εκπληκτική ερμηνεία τον οδήγησε να γίνει ο δεύτερος ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ μετά θάνατον παίρνοντας το αγαλματίδιο για τον Καλύτερο Β’ ανδρικό ρόλο στη διοργάνωση του 2009.

Το βραβείο παρέλαβαν η μητέρα και η αδερφή του. Ωστόσο δικαιούχος ήταν η κόρη του Ματίλντα το οποίο παρέλαβε το 2023 όταν συμπλήρωσε τα 18 της χρόνια.

Υποψηφιότητες για Όσκαρ μετά θάνατον

Αρκετοί περισσότεροι ήταν εκείνοι που δεν πρόλαβαν να ζήσουν την αγωνία μέσα στην αίθουσα των βραβείων Όσκαρ. Μπορεί να μην κέρδισαν το χρυσό αγαλματίδιο κατάφεραν όμως να κερδίσουν μια υποψηφιότητα μετά θάνατον για τις ερμηνείες τους.

Ζαν Ίγκελς

Πίσω στο 1930 η Ζαν Ίγκελς γίνεται το πρώτο πρόσωπο που κερδίζει υποψηφιότητα με Όσκαρ μετά θάνατον για την ερμηνεία της στην ταινία The Letter.

Η ηθοποιός Ζαν Ίγκελς πέθανε τον Οκτώβριο του 1929 σε ηλικία μόλις 39 ετών. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε υπερβολική δόση του ηρεμιστικού χλωράλη.

Δύο μήνες μετά τον θάνατό της έγινε το πρώτο άτομο που έλαβε ποτέ υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία του μετά θάνατον.

Σημειώνεται ότι εκείνη την εποχή η διαδικασία των υποψηφίων διέφερε από τη σύγχρονη εποχή. Η Ακαδημία έφτιαχνε τη λίστα των υποψηφίων με βάση τα αρχεία των ταινιών για τις οποίες οι κριτές είχαν δώσει τη γνώμη τους.

Τζέιμς Ντιν

Όταν ο Τζέιμς Ντιν σκοτώθηκε στο τροχαίο του 1955 ήταν μόλις 24 ετών και είχε ολοκληρώσει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε τρεις ταινίες «Επαναστάτης χωρίς Αιτία», «Ανατολικά της Εδέμ» και «Ο Γίγας».

Για τις δύο τελευταίες έλαβε μεταθανάτιες υποψηφιότητες για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, το 1956 και το 1957 αντίστοιχα. Αν και δεν κέρδισε κάποιο από τα Όσκαρ το αποτύπωμά του στον κινηματογράφο έμεινε ανεξίτηλο.

Διαβάστε ακόμα: Τζέιμς Ντιν: Η γυναίκα που του ράγισε την καρδιά λίγους μήνες πριν το δυστύχημα είχε επίσης άδοξο τέλος

Σπένσερ Τρέισι

Όταν ο Σπένσερ Τρέισι έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 1967 είχε ήδη στο βιογραφικό του 2 Όσκαρ για τις ερμηνίες του στις ταινίες Captains Courageous και Boys Town το 1937 και 1938 αντίστοιχα και συνολικά 8 υποψηφιότητες για τα βραβεία της Ακαδημίας. Η ένατη και τελευταία ήρθε μετά θάνατον και ήταν για την ταινία Guess Who's Coming to Dinner που ολοκλήρωσε μόλις 17 ημέρες πριν από τον θάνατό του. Τελικά το Όσκαρ Α΄Ανδρικού Ρόλου κέρδισε τότε ο Ροντ Στάιγκερ In The Heat Of The Night.

Σερ Ραλφ Ρίτσαρντσον

Ο Σερ Ραλφ Ρίτσαρντσον πρωταγωνίστησε σε πάνω από 60 ταινίες κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ο τελευταίος του ρόλος, στην ταινία Greystoke, μια νέα εκδοχή της ιστορίας του Ταρζάν, του απέφερε μεταθανάτια υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Ο Ρίτσαρντσον είχε φύγει από τη ζωή τον Οκτώβριο του 1983 σε ηλικία 80 ετών έπειτα από μια σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων.

Μάσιμο Τροΐζι

Ο Ιταλός ηθοποιός Μάσιμο Τροΐζι ήταν πολύ γνωστός στη χώρα του ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ηθοποιός και καλλιτέχνης καμπαρέ. Η ταινία του του 1994, Il Postino, που αφηγείται τη φιλία στην πραγματική ζωή μεταξύ του Χιλιανού ποιητή Πάμπλο Νερούντα και ενός Ιταλού ταχυδρόμου, τον έκανε γνωστό και πέρα από την Ιταλία.

Ωστόσο, τα σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω χρόνιας καρδιοπάθειες οδήγησαν στον θάνατό του μόλις 12 ώρες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας.

Ο ηθοποιός ήταν υποψήφιος για Καλύτερο Ανδρικό Ρόλο και Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο, ωστόσο η ταινία κέρδισε μόνο Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.

Τσάντγουικ Μπόουσμαν

Ο Τσάντγουικ Μπόουσμαν ήταν 43 ετών όταν πέθανε από καρκίνο του παχέος εντέρου τον Αύγουστο του 2020. Ο ρόλος του στην ταινία Ma Rainey's Black Bottom του πρόσφερε υποψηφιότητα για Όσκαρ Ά Ανδρικού Ρόλου το 2021, ωστόσο εκείνο τη χρονιά το Όσκαρ κέρδισε ο ¨Αντονι Χόπκινς για την ερμηνεία του στο The Father.