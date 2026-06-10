Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 11 Ιουνίου

Η νέα υπερπαραγωγή του Στίβεν Σπίλμπεργκ, μια ιταλική ταινία τρόμου, κλασικές επανεκδόσεις και φυσικά το κλασικό αριστούργημα του Αλμπέρ Καμύ που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από τον Φρανσουά Οζόν. Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα δούμε από την Πέμπτη 11 Ιουνίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ημέρα Αποκάλυψης (2026)

Μια νέα, πρωτότυπη κινηματογραφική υπερπαραγωγή, σε σκηνοθεσία του δημιουργού Στίβεν Σπίλμπεργκ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με SAG και υποψήφια για Όσκαρ Έμιλι Μπλαντ (Oppenheimer, A Quiet Place), ο βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Τζος Ο’Κόνορ (Challengers, The Crown), ο βραβευμένος με Όσκαρ Κόλιν Φερθ (The King’s Speech, σειρά ταινιών Kingsman), η Ίβ Χιούσον (Bad Sisters, The Perfect Couple) και ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing, Rustin).

Ο Ξένος (2025)

Μια από τις πιο εμβληματικές ιστορίες του 20ού αιώνα, Ο ΞΕΝΟΣ, το κλασικό αριστούργημα του Αλμπέρ Καμύ, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από τον François Ozon, σε μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση που κινείται ανάμεσα σε υπαρξιακό δράμα, αστυνομικό θρίλερ και δικαστική ταινία. Με φόντο το Αλγέρι της δεκαετίας του ’30, Ο ΞΕΝΟΣ παρακολουθεί έναν άνθρωπο που δεν παίζει το παιχνίδι των κοινωνικών συμβάσεων, γι’ αυτό γίνεται ξένος μέσα στον ίδιο του τον κόσμο.

Αλγέρι, 1938. Ο Μερσώ, ένας ήσυχος και ασήμαντος υπάλληλος γύρω στα τριάντα, θάβει τη μητέρα του χωρίς να δείξει το παραμικρό συναίσθημα. Την επόμενη ημέρα ξεκινά μια σχέση με τη Μαρί, συνάδελφό του στη δουλειά, και επιστρέφει στη ρουτίνα του. Όμως ο γείτονάς του, Ρεϊμόν Σιντές, διαταράσσει την καθημερινότητά του και τον μπλέκει σε ύποπτες ιστορίες, μέχρι που, μια μέρα με ανυπόφορη ζέστη, ένα τραγικό γεγονός σε μια παραλία θα αλλάξει τα πάντα…

Το Ιερό Αγόρι (2025)

Στο πιο ευτυχισμένο ορεινό χωριό της Ιταλίας, όπου κανείς δεν φαίνεται να υποφέρει, ένας δάσκαλος με τραυματικό παρελθόν, ανακαλύπτει το σκοτεινό μυστικό πίσω από τις εκπληκτικές θεραπευτικές ικανότητες ενός αγοριού. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ που εξερευνά ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη ψυχή, τον πόνο και τη συλλογική ανάγκη για «χαμόγελο».

Blow-Up (1966)

Το πρώτο αγγλόφωνο αριστούργημα του Μικελάντζελο Αντονιόνι, με τους Ντέιβιντ Χέμινγκς, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Σάρα Μάιλς, Τζέιν Μπίρκιν επιστρέφει στις ελληνικές αίθουσες και αυτό το καλοκαίρι. Βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ Καννών 1966, δύο υποψηφιότητες βραβείων Όσκαρ.

Η ταινία τοποθεταίται στο Λονδίνο το 1966, στην κορύφωση του Swinging London. Ένας γοητευτικός, πετυχημένος, μποέμ και κυνικός φωτογράφος, καταγράφει τυχαία τη συνάντηση ενός ζευγαριού. Η γυναίκα από το ζευγάρι επιμένει φορτικά να της δώσει τα αρνητικά. Ο φωτογράφος ανακαλύπτει μέσα από τις φωτογραφίες, ότι είναι πολύ πιθανόν να υπήρξε ακούσιος μάρτυρας μιας δολοφονίας.

Οι Άλλοι (2001)

Η Summer Classics παρουσιάζει στα θερινά σινεμά την ταινία που επανακαθόρισε το ψυχολογικό θρίλερ, το εμβληματικό The Others σε σκηνοθεσία Αλεχάντρο Αμενάμπαρ και πρωταγωνίστρια την Νικόλ Κίντμαν.

Μόνη σε μια απομονωμένη βικτοριανή έπαυλη, μια μητέρα μεγαλώνει με αυστηρούς κανόνες τα δύο παιδιά της που πάσχουν από σπάνια φωτοευαισθησία, περιμένοντας τον αγνοούμενο σύζυγό της να επιστρέψει από το μέτωπο. Όταν αρχίζουν να συμβαίνουν ανεξήγητα γεγονότα μέσα στο σπίτι, η πεποίθησή της ότι δεν είναι μόνοι μετατρέπει την απομόνωση σε έναν ζωντανό εφιάλτη.