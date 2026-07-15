Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 16 Ιουλίου

Η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν επιτέλους στα σινεμά και μαζί νέες παραγωγές και κλασικές επανεκδόσεις αγαπημένων ταινιών. Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

«Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Η πολυσυζητημένη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η ταινία μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στην Οδύσσεια πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, με τη συμμετοχή της Ζεντάγια και της Σαρλίζ Θερόν.

«Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ και η Ερωμένη του Πρέσβη» του Πασκάλ Μπονιτζέρ

Η ταινία «Ο Επιθεωρητής Μαιγκρέ και η Ερωμένη του Πρέσβη», σε σενάριο και σκηνοθεσία Πασκάλ Μπονιτσέρ, ακολουθεί τον Μαιγκρέ, ο οποίος ερευνά τη δολοφονία ενός πρώην πρέσβη και ανακαλύπτει ένα καλά κρυμμένο ερωτικό μυστικό που κρατούσε μισό αιώνα. Μέσα από παλιά γράμματα, οικογενειακές εντάσεις και ύποπτες σιωπές, η υπόθεση παίρνει απρόσμενες τροπές. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και η αλήθεια αποκαλύπτεται μόνο την τελευταία στιγμή.

«DJ Βοσκός» του Γκεόργκι Μ. Ουνκόβσκι

Ο 15χρονος Αχμέτ ζει με τον μικρότερο αδερφό του και τον πατέρα του σε ένα μικρό χωριό των Βαλκανίων, δουλεύοντας στην οικογενειακή φάρμα. Κι ενώ πιστεύει πως η μόνη του διαφυγή από την καταπιεσμένη καθημερινότητα είναι το πάθος του για τη μουσική, στον δρόμο του εμφανίζεται η νεαρή, και παγιδευμένη σε έναν προτετελεσμένο γάμο, φιλοξενούμενη του χωριού. Μαζί θα ανακαλύψουν πως οι πιο δυνατοί ήχοι δεν προέρχονται από τα ηχεία, αλλά από την καρδιά. Ένα κινηματογραφικό πάρτι γεμάτο παράδοση, ήχους και πολύχρωμα πρόβατα, που μας υπενθυμίζει πως η δύναμη της θέλησης μπορεί να ξεπεράσει κάθε μορφή κοινωνικής καταπίεσης.

«Οι Αρμονίες Βερκμάιστερ» του Μπέλα Ταρ

Από την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στους ελληνικούς κινηματογράφους από την AMARCORD, το αριστουργηματικό φιλμ με τίτλο «Οι Αρμονίες Βερκμάιστερ», για πρώτη φορά στην πλήρη ψηφιακή αποκατάστασή του, επιμελημένη από τον ίδιο τον Ταρ. Βασισμένο στο βιβλίο Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ του Λάσλο Κράσναχόρκαϊ (βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025) που συνυπογράφει και το σενάριο με τον σκηνοθέτη. Με τους Λαρς Ρούντολφ, Χάνα Σιγκούλα, Πέτερ Φιτς. Μουσική: Μίχαλυ Βιγκ. Συν-σκηνοθεσία: Άγκνες Χράνιτσκι.

«Ας Περιμένουν Οι Γυναίκες» του Σταύρου Τσιώλη

Η εμβληματική καλτ κωμωδία του 1998 «Ας Περιμένουν Οι Γυναίκες» σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσιώλη προβάλλεται στο θερινό Cinobo Μασκώτ στο πλαίσιο αφιερώματος στο σινεμά του σκηνοθέτη. Η ταινία ακολουθεί τρεις μπατζανάκηδες, οι οποίοι ξεκινούν οδικώς για τη Θάσο όπου κάνουν διακοπές οι οικογένειές τους. Ωστόσο, καθυστερούν διαρκώς το ταξίδι τους μπλέκοντας σε κωμικές και σουρεαλιστικές καταστάσεις με ερωτικές περιπέτειες στη λίμνη Βόλβης.

«Παρακαλώ Γυναίκες Μην Κλαίτε» του Σ. Τσιώλη & Χ. Βακαλόπουλου

Ο αγιογράφος Θεοφάνης κι ο βοηθός του Θεοδόσιος, ένα ιδιότυπο δίδυμο, φθάνουν σ’ ένα χωριό της ορεινής Αρκαδίας όπου πρόκειται να αποκαταστήσουν τις τοιχογραφίες ενός ιστορικού ναού. Εγκαθίστανται στον περίβολο της εκκλησίας και παρατηρούν τον ουρανό και τους κατοίκους του χωριού με το τηλεσκόπιο, οργανώνουν μια δημοπρασία με τη βοήθεια της Άννας, μιας νεαρής γυναίκας που έχει έρθει για να μαθητεύσει κοντά τους, συζητούν, κάνουν δηλαδή τα πάντα εκτός από αυτό για το οποίο έχουν κληθεί. Ο καιρός περνάει και όταν έρθει ο χειμώνας αποφασίζουν να αναχωρήσουν για πιο ζεστά μέρη.