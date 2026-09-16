Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

Επίσημη έναρξη του φθινοπώρου κατά κάποιο τρόπο - το λέει και ο καιρός - και μαζί, γεννιέται και η επιθυμία για επιστροφή στις κλειστές κινηματογραφικές αίθουσες. Γι' αυτό και η εβδομάδα μάς επιφυλάσσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με πολλές και διαφορετικές επιλογές για κάθε γούστο. Από θρίλερ μέχρι δραματικές και ρομαντικές κομεντί, την εβδομάδα αυτή θα δούμε τόσο εμπορικό, όσο και σινεμά απευθείας από τα μεγάλα φεστιβάλ.

Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Gentle Monster σκην. Μαρί Κρόιτσερ

Η Λούσι, μια επιτυχημένη πιανίστρια, μετακομίζει με τον σύζυγό της, Φίλιπ, και τον μικρό τους γιο από την πόλη σε ένα σπίτι στην εξοχή. Όμως, πριν καν προλάβουν να εγκατασταθούν, η αστυνομία εισβάλλει ξαφνικά στο σπίτι τους, συλλαμβάνει τον Φίλιπ και κατάσχει τους υπολογιστές του. Η Λούσι βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με σοκαριστικές κατηγορίες εναντίον του άνδρα που αγαπά και αρχίζει να αναρωτιέται πόσο καλά γνώριζε πραγματικά τον σύζυγό της και αν πρέπει να προστατεύσει τον γιο τους από εκείνον. Η Λέα Σεϊντού πρωταγωνιστεί στην νέα ταινία της Μαρί Κρόιτσερ, που γνωρίσαμε μέσα από το Επίσημο Διαγωνιστικό των Καννών.

Κωδικός Τεχεράνη του Γκάι Μόσε

Ύστερα από μια αποτυχημένη αποστολή, ο Τάκερ, πρώην πράκτορας της CIA, οδηγεί μια ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, που χάθηκαν κατά την κατάληψη της αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979. Ακολουθώντας μια πληροφορία από τον Λάρι -τον παλιό του μέντορα και άνθρωπο που τον στρατολόγησε- ο Τάκερ ξεκινά μια παράτολμη επιχείρηση στην καρδιά του Ιράν, που μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή του και της ομάδας του. Καθώς προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης, προδοσίας και απρόβλεπτων συμμαχιών, ο κλοιός γύρω τους στενεύει και η αποστολή γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη.

Tennis Maestro του Αντρέα Ντι Στέφανο

Ιταλία, τέλη της δεκαετίας του ’80. Ο 13χρονος Φελίτσε έχει μάθει να ζει με απόλυτη πειθαρχία κάτω από το βάρος των φιλοδοξιών του πατέρα του για μια λαμπρή καριέρα στο τένις. Ομως, η είσοδός του στα τουρνουά εθνικού επιπέδου ανοίγει μπροστά του έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Για να τον οδηγήσει στο επόμενό του βήμα, η οικογένειά του εμπιστεύεται την προετοιμασία του στον Ραούλ Γκάτι, έναν χαρισματικό αλλά και αντισυμβατικό πρώην πρωταθλητή, που κουβαλά το δικό του αινιγματικό παρελθόν.

The Tigers του Αλμπέρτο Ροντρίγκεθ

Ο Αντόνιο και η Εστρέλα είναι αδέρφια που έχουν περάσει όλη τους τη ζωή στη θάλασσα ως δύτες. Oταν ένα ατύχημα απειλεί να τερματίσει την καριέρα του Αντόνιο, το μέλλον φαίνεται αβέβαιο… μέχρι που ανακαλύπτουν ένα κρυμμένο φορτίο κοκαΐνης σε ένα πετρελαιοφόρο. Ένα ισπανικό θρίλερ βραβευμένο με Goya για τα ειδικά εφέ και με το Βραβείο της Επιτροπής για τη φωτογραφία στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

Παράλληλες Ιστορίες του Ασγκάρ Φαραντί

Αναζητώντας έμπνευση για το νέο της μυθιστόρημα, η Σιλβί κατασκοπεύει τους γείτονές της στο απέναντι κτίριο χρησιμοποιώντας ένα τηλεσκόπιο. Οταν προσλαμβάνει τον νεαρό Αντάμ για να τη βοηθά με την καθημερινότητά της, δεν έχει ιδέα ότι θα ανατρέψει τη ζωή και τη δουλειά της, μέχρι που η μυθοπλασία που είχε γεννήσει με τον νου της ξεπερνά την πραγματικότητα όλων αυτών. Η νέα ταινία τουΑσγκάρ Φαραντί με συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Καννών.

Uchronia του Φιλ Ιερόπουλου

Ενα ταξίδι που μοιάζει με «ένα ρεμίξ κινηματογραφικών υφών και αρχειακού (αυθεντικού ή επινοημένου) υλικού, drag perfrormances και ένα parade από υπαρκτές και φανταστικές μορφές που όρισαν τον 20ο και plus αιώνα: από την Εμα Γκόλντμαν και τον Αντι Γουόρχολ μέχρι queer φουτουριστές, ντελεζιανούς μποντιμπιλντεράδες και τον Τρότσκι, από τον Τζακ Σμιθ και τον Αλαν Τούρινγκ μέχρι τον Πολ Βερλέν, τον Λι Μπάουερι και τη Μάρσα Τζόνσον.»

Ο Θάνατος ενός Γραφειοκράτη (Death of a Bureaucrat) του Τομάς Γκουτιέρες Αλέα

Μια επετειακή επανέκδοση ολοκληρώνει το πρόγραμμα της εβδομάδας. Η φημισμένη μαύρη κωμωδία του Τομάς Γκουτιέρες Αλέα επιστρέφει στις αίθουσες 60 χρόνια μετά την πρώτη της κυκλοφορία

Oταν ένας σταχανοβίτης εργάτης, αφοσιωμένος στο έργο της επανάστασης και στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας χάνει τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας και καθήκοντος, στην κηδεία του οι σύντροφοί του κάνουν την ύψιστη τιμή να τον θάψουν μαζί με το εργατικό του βιβλιάριο. Αυτό το γεγονός όμως ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου, καθώς η χήρα του δεν μπορεί να πάρει την σύνταξη του νεκρού χωρίς το θαμμένο βιβλιάριο. Eνας αφελής ανιψιός της προσφέρεται να διορθώσει τα πράγματα και μπλέκει σε ένα απίστευτο γραφειοκρατικό λαβύρινθο, σε έναν κόσμο από γραφεία υπηρεσίες και ατέλειωτες αναμονές, εχθρικό, καταπιεστικό, σχεδόν καφκικό, όπου η παράνοια συμβαδίζει με την ιλαρότητα και το τραγικό με το γελοίο.