Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 30 Ιουλίου

Το νέο κεφάλαιο του Spider-Man, του εμβληματικού χαρακτήρα του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel βγαίνει στις αίθουσες και μαζί η πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, νέες παραγωγές και σημαντικές επανεκδόσεις αγαπημένων ταινιών. Ακολουθούν οι νέες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 30 Ιουλίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Spider-Man: Brand New Day (2026) του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον

Ο Τόμ Χόλαντ επιστρέφει ως Spider-Man σε ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο. Τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα της ταινίας «No Way Home» και ο Peter είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας εθελοντικά εξαφανιστεί από τη ζωή και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που αγαπά. Καταπολεμώντας το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πλέον το όνομά του, έχει αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην προστασία της πόλης του -ως Spider-Man πλήρους απασχόλησης - αλλά καθώς οι απαιτήσεις προς αυτόν μεγαλώνουν, η πίεση πυροδοτεί μια εκπληκτική φυσική εξέλιξη που απειλεί την ύπαρξή του, την ίδια στιγμή που ένα παράξενο νέο μοτίβο εγκλημάτων δημιουργεί μία από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ.

Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο (2026) του Ρεμί Μπεζανσόν

Μια γαλλική κομεντί, ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά. Ο μισάνθρωπος μυθιστοριογράφος Φρανσουά γράφει συναρπαστικές ιστορίες εγκλήματος, αλλά έξω από τον ξέφρενο φανταστικό κόσμο των μυθιστορημάτων του, η ζωή απέχει πολύ από το να είναι συναρπαστική. Η σύντροφός του, Κολέτ, καθηγήτρια στη Σορβόννη και παγκοσμίου φήμης ειδικός στον Αλφρεντ Χίτσκοκ, έχει κουραστεί να παρακολουθεί τον Φρανσουά να κάθεται στο διαμέρισμά τους με τις πιτζάμες του, και λαχταρά τον ενθουσιασμό των κλασικών ταινιών που παρακολουθεί με τους μαθητές της. Οταν η Κολέτ αρχίζει να υποψιάζεται τον εκκεντρικό γείτονά τους, έναν ηθοποιό, ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του, η καθημερινή ζωή του ζευγαριού ανατρέπεται -και η σχέση τους ξαναζωντανεύει.

«Αχνή Θέα των Λόφων» (2025) του Κέι Ισικάβα

Η κινηματογραφική μεταφορά του πρώτου μυθιστορήματος του νομπελίστα Καζούο Ισιγκούρο μας ταξιδεύει στο 1982 και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια επίδοξη Ιαπωνοβρετανίδα συγγραφέας παίρνει συνέντευξη από την μητέρα της, σχεδιάζοντας να γράψει ένα βιβλίο βασισμένο στις μεταπολεμικές εμπειρίες της στο Ναγκασάκι. Στην πορεία, ανακαλύπτει πως κάτι σε αυτές τις διηγήσεις δεν ταιριάζει.

«Following» (1998) του Κρίστοφερ Νόλαν

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η πρώτη σκηνοθετική δουλειά του Κρίστοφρ Νόλαν παίζεται στις κινηματογραφικές αίθουσες. Eνας νεαρός άντρας βρίσκεται μεταξύ επαγγελμάτων και με φιλοδοξία να γίνει συγγραφέας. Για να πετύχει τον σκοπό του και να έχει έμπνευση, «ακολουθεί» άγνωστα άτομα στον δρόμο. Τους παρατηρεί προσεκτικά, μαθαίνει πού μένουν, μαθαίνει τις συνήθειες τους και χτίζει ιστορίες πάνω τους. Eχει δημιουργήσει κανόνες, τόσο για τη δική του ασφάλεια, όσο και για την δική τους. Τι θα γίνει όμως όταν τους παραβιάσει; Μια μέρα θα ακολουθήσει ένα άντρα, ο οποίος τυχαίνει να είναι ληστής και ζητά να μάθει για ποιο λόγο τον παρακολουθεί.

«O Ταξιτζής» (1976) του Μάρτιν Σκορσέζε

Βετεράνος του Βιετνάμ που πάσχει από μετατραυματικό σύνδρομο αϋπνίας, βρίσκει δουλειά ως ταξιτζής νυχτερινής βάρδιας στην μητροπολιτική ζούγκλα της Νέας Υόρκης. Με το τιμόνι κλειδωμένο προς τον αναπόφευκτο νευρικό κλονισμό, θα μετατραπεί από σιωπηλός παρατηρητής του περιθωρίου, σε παράφρονα εκδικητή και αιματοβαμμένο Μεσσία.

«Ψηλά Τακούνια» (1991) του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Μια τραγουδίστρια επιστρέφει στη Μαδρίτη μετά από 15 χρόνια στο εξωτερικό και βρίσκει την 27χρονη κόρη της παντρεμένη με έναν από τους πρώην εραστές της.

«Φάουστ» (1926) του Φρίντριχ Β. Μουρνάου

Σε επανέκδοση, 100 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, το «Φάουστ» του Φρίντριχ Β. Μουρνάου μεταποιεί τον μύθο του Φάουστ. Οι τρεις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης σπέρνουν τον τρόμο. Ξαφνικά, μέσα από λαμπερό φως ένας Αρχάγγελος παρουσιάζεται για να αναμετρηθεί με τον Σατανά. Ο Αρχάγγελος φέρνει για παράδειγμα τον Φάουστ, έναν γέρο αλχημιστή ιεροκήρυκα που διδάσκει το καλό. Ο Σατανάς βάζει στοίχημα ότι θα βάλει σε πειρασμό και θα κερδίσει την ψυχή του Φάουστ. Αν κερδίσει το στοίχημα, τότε η Γη θα του ανήκει. Αναπάντεχα, στην πόλη έρχεται η πανούκλα. Ο Φάουστ πασχίζει απεγνωσμένα να βρει γιατρικό, αλλά δεν καταφέρνει τίποτα και βλέπει τους αρρώστους να πεθαίνουν. Μέσα στην απόγνωσή του, αποφασίζει να δοκιμάσει μια μαγική τελετουργία που ανακάλυψε σε ένα παλιό βιβλίο.