Μενού

Οι πιο ωραίες σειρές και ταινίες για να δεις απόψε και να μην χρειαστεί να κάνεις τίποτε άλλο

Για σένα που θα μείνεις σπίτι απολαμβάνοντας την ζεστασιά του καναπέ σου.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+

Αυτός ο καιρός είναι υπέροχος, αρκεί να είμαστε στο cozy σπίτι μας, βλέποντας ταινίες και σειρές ξαπλωμένοι στον καναπέ μας. Ή έστω διαβάζοντας ένα βιβλίο. Τέλος πάντων, το cocooning προς το παρόν παίρνει αναβολή μέχρι το Σαββατοκύριακο, αλλά το binge-watching όχι.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΤΑΙΝΙΕΣ