Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 10/7

Οι νέες ταινίες που θα δούμε στα σινεμά από την Πέμπτη 10/7

Superman

Ο James Gunn (Guardians of the Galaxy) έχει ένα σαφές όραμα. Θέλει να ξεκαθαρίσει πως η ταινία Superman θα είναι θεμελιώδης για την κατεύθυνση του νέου κινηματογραφικού σύμπαντος της DC. Και δεν έχουμε λόγο να μην τον πιστέψουμε.

Στην ταινία, ο Κλαρκ Κεντ προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε έναν κόσμο που πλέον αμφισβητεί τις αξίες της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της ελπίδας. Αντιμέτωπος με τον επικίνδυνο Lex Luthor και μια νέα γενιά υπερηρώων, ο Superman καλείται όχι μόνο να σώσει τον κόσμο, αλλά και να δείξει πως η καλοσύνη και η ανθρωπιά έχουν ακόμη σημασία.

Nicholas Hoult: «Ο Lex Luthor όσο κακός και αν φαίνεται έχει βαθιά αγάπη για την ανθρωπότητα»

Ο κύριος Αζναβούρ (Monsieur Aznavour)

Μουσική βιογραφία του εμβληματικού Γάλλου τραγουδιστή. Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια σε μια φτωχή οικογένεια, μέχρι την εντυπωσιακή του άνοδο στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα ως περφόρμερ, συνθέτης και ηθοποιός. Μια διαδρομή που τον καθιέρωσε ως μία από τις κορυφαίες μορφές της γαλλόφωνης – και όχι μόνο – μουσικής σκηνής.

Η Καρδιά Ενός Τζογαδόρου (On Swift Horses)

Η Μίριελ και ο Λι, δυο νεόνυμφοι, ξεκινούν μια λαμπρή νέα ζωή μετά την επιστροφή του Λι από τον πόλεμο της Κορέας. Όμως η εύθραυστη ισορροπία τους διαταράσσεται με την άφιξη του Τζούλιους, του χαρισματικού μικρότερου αδελφού του Λι. Καθώς οι τρεις αποφασίζουν να μετακομίσουν μαζί στην Καλιφόρνια, με σκοπό να κυνηγήσουν το Αμερικανικό Όνειρο, ένα επικίνδυνο ερωτικό τρίγωνο αρχίζει να σχηματίζεται και το όνειρο αρχίζει να καταρρέει.

Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Σάνον Πούφαλ, με τον Τζέικομπ Ελόρντι, την Ντέιζι Εντγκαρ-Τζόουνς και τον Γουίλ Πούλτερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Επικίνδυνα Πλάσματα (Dangerous Animals)

Όταν μια σέρφερ πέφτει θύμα ενός βίαιου κατά συρροή δολοφόνου που έχει εμμονή με τους καρχαρίες, πρέπει να βρει τρόπο διαφυγής από το σκάφος του, προτού γίνει σνακ για τα σαρκοφάγα πλάσματα.

Από τον σκηνοθέτη των ταινιών τρόμου The Loved Ones και The Devil’s Candy, Σον Μπερν, και τους παραγωγούς του Longless.

Οι Μπαλκονάτες (The Balconettes)

H δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Νοεμί Μερλάν, σε σενάριο της ίδιας και της Σελίν Σιαμά (Tomboy, Girlhood). Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα στη Μασσαλία, τρεις φίλες - η Νικόλ (συγγραφέας που δουλεύει μία ιστορία για μια ντροπαλή γυναίκα που έχει σχέση με τον γείτονά της), η Ρούμπι που εργάζεται ως webcam girl και η Ελίζ (μία ηθοποιός που παίζει σταθερά τον ρόλο της Μέριλιν Μονρόε) - εγκλωβίζονται μέσα σε ένα διαμέρισμα, παρακολουθώντας από το μπαλκόνι τον μυστηριώδη γείτονά τους που μένει απέναντι.

Oι Επανεκδόσεις

Η Ώρα του Λύκου (Hour of the wolf)

Η «Ώρα του Λύκου», σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, είναι η ώρα ανάμεσα στο σκοτάδι και το λυκαυγές, «η ώρα των περισσότερων θανάτων και τον πιο τρομερών εφιαλτών».

Στο φιλμ του Μπέργκμαν -παραγωγής 1968- ένας ζωγράφος, απομονωμένος εδώ και καιρό με τη γυναίκα του σε ένα νησί, κυριεύεται από τους δαίμονες και τα σκοτεινά πλάσματα του μυαλού του, χάνοντας ολοένα την επαφή του με την πραγματικότητα. Με τον Μαξ φον Σίντοφ και την Λιβ Ούλμαν, ο Μπέργκμαν παραδίδει μια σπουδή πάνω στην αγωνία του καλλιτέχνη και τη φύση της δημιουργίας.

Το Πάθος της Ζαν ντ' Αρκ (The Passion of Joan of Arc)

Μία από τις κορυφαίες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Η δίκη, τα βασανιστήρια, η καταδίκη και ο θάνατος στην πυρά της Ζαν Ντ’ Αρκ αποτυπώνονται στην κλασική ταινία του κορυφαίου Δανού σκηνοθέτη, Καρλ Θήοντορ Ντράγιερ. Γυρισμένη χωρίς μακιγιάζ και με έμφαση κυρίως στο πρόσωπο της θεϊκής Φαλκονέτι, το αριστούργημα του Ντράγιερ που τον καθιέρωσε ως έναν από τους μεγάλους δασκάλους της έβδομης τέχνης.

Νύχτα Αγωνίας (Spellbound)

Σε ένα από τα πρώτα φιλμ που προσέγγισαν την ψυχανάλυση κινηματογραφικά, ο Χίτσκοκ ενώνει τις δυνάμεις του με την Ίνγκριντ Μπέργκμαν και τον Γκρέγκορι Πεκ για να αφηγηθεί μια ιστορία όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται: ένας άντρας χωρίς μνήμη, ένα έγκλημα χωρίς απόδειξη κι ένας έρωτας που ισορροπεί στην κόψη του ξυραφιού.