Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 11/9

Horror και δραματικές επιλογές αλλά και σπουδαίες επανεκδόσεις είναι μερικές από τις ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες την Πέμπτη 11/9.

Οι νέες ταινίες που θα δούμε στα σινεμά από την Πέμπτη 11/9:

Συναισθηματική Αξία

Στην πιο προσωπική στιγμή του Γιοακίμ Τρίερ, δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ.

Ο Πύργος του Ντάουντον: Το Μεγάλο Φινάλε

Ύστερα από έξι τηλεοπτικές σεζόν και δύο ταινίες, έφτασε η ώρα για τον αποχαιρετισμό του κοινού με την αριστοκρατική οικογένεια Κρόουλι. Με τη Μαίρη στο επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου και την οικογένεια σε οικονομική στενότητα, ολόκληρο το σπιτικό κινδυνεύει να στιγματιστεί κοινωνικά. Οι Κρόουλι καλούνται να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, καθώς το προσωπικό και η επόμενη γενιά ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν το νέο κεφάλαιο για τον Πύργο του Downton.

Καυτό Γάλα

Η Έμα Μάκι, που αγαπήσαμε μέσα από το "Sex Education" και η Βίκι Κριπς συμπρωταγωνιστούν σε ένα δράμα ενηλικίωσης που γυρίστηκε στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία της Ρεμπέκα Λένκιεβικζ (σεναριογράφος του οσκαρικού "Ida"). Το φιλμ εστιάζει σε μια νεαρή γυναίκα, η οποία καθώς φροντίζει την κατάκοιτη μητέρα της σε μια επαρχιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, αρχίζει να γνωρίζει μια σειρά από ντόπιους οι οποίοι τη φέρνουν αντιμέτωπη με τις επιθυμίες της.

Η Μακριά Πορεία

Horror που θυμίζει Hunger Games, βασισμένο σε ιστορία του Στίβεν Κινγκ. Σε μια δυστοπική Αμερική, όπου η χώρα είναι υπό την κυριαρχία ενός απολυταρχικού καθεστώτος, κάθε χρόνο διεξάγεται ένας “διαγωνισμός”, όπου μια ομάδα νέων ανθρώπων εξαναγκάζεται σε μακρά και εξαντλητική πορεία από αδίστακτους στρατιώτες, μια πορεία που θα λήξει μόνο εάν μείνει ένας και μόνο ένας ζωντανός.

Τερατομουντζούρες

Όταν το βιβλίο με τα σκίτσα ενός νεαρού κοριτσιού πέφτει σε μια παράξενη λίμνη, τα σχέδιά της ζωντανεύουν - απρόβλεπτα, χαοτικά και επικίνδυνα αληθινά. Καθώς η πόλη αρχίζει να καταρρέει, εκείνη και ο αδελφός της πρέπει να εντοπίσουν τα πλάσματα προτού αυτά προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά.

Demon Slayer: Το Κάστρο του Άπειρου

Anime από το σύμπαν της ομώνυμης δημοφιλούς σειράς, τοποθετημένο στην εποχή της δυναστείας των Ταΐσο στην Ιαπωνία. Ο Ταντζίρο, ένα καλόκαρδο αγόρι που πουλάει κάρβουνο για να ζήσει, βρίσκει την οικογένειά του σφαγμένη από ένα δαίμονα, ενώ η μικρότερη αδελφή του, η μόνη που επέζησε, έχει μεταμορφωθεί και η ίδια σε δαίμονα. Ο Ταντζίρο αποφασίζει να γίνει "κυνηγός δαιμόνων", ώστε να πάρει εκδίκηση.

Toy Story

Τριάντα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το πρώτο animation του εμβληματικού στούντιο της Pixar επιστρέφει στις αίθουσες. O Μπαζ και ο Γουντι, άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία του κινηματογράφου και πάντα είναι μια καλή ευκαιρία να τους ξαναδούμε στη μεγάλη οθόνη.



Δίχως Στέγη, Δίχως Νόμο

“Δίχως Στέγη, Δίχως Νόμο” ή αλλιώς Vagabond ή αλλιώς, η ταινία που χάρισε στην σπουδαία Ανιές Βαρντά την Χρυσή Άρκτο. Μέσα από ματιές στο παρελθόν και διηγήσεις ανθρώπων που βρέθηκαν στο δρόμο της, η Ανιές Βαρντά σχηματίζει το πορτρέτο μιας ζωής που χάθηκε, στηριζόμενη σε μια καθηλωτική ερμηνεία από τη Σαντρίν Μπονέρ.

Ευδοκία

Η ταινία του Αλέξη Δαμιανού που σημάδεψε το ελληνικό σινεμά της δεκαετίας του ‘70.

Σε μία μικρή επαρχιακή πόλη της Βόρειας Ελλάδας, ο λοχίας πεζικού Γιώργος Μπάσκος (Γιώργος Κουτούζης) θα γνωρίσει την Ευδοκία (Μαρία Βασιλείου- βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για αυτό τον ρόλο), μία ιερόδουλη. Οι δυο τους ερωτεύονται κεραυνοβόλα και παντρεύονται. Αλλά ο συντηρητισμός της επαρχίας, το κοινωνικό σύστημα και οι προκαταλήψεις στέκονται ως εμπόδια στη ζωή τους.

Παράξενα Παιχνίδια

Το φιλμ-σταθμός του Μικαέλ Χάνεκε, σόκαρε το φεστιβάλ των Καννών και τις κινηματογραφικές αίθουσες κι έκανε διεθνώς γνωστό το όνομα του μεγάλου σκηνοθέτη. Το Funny Games δεν είναι μόνο μια από τις πιο δημοφιλείς και αμφιλεγόμενες δημιουργίες στην ιστορία του σινεμά, αλλά άλλαξε για πάντα τον τρόπο που απεικονίζεται η βία στη μεγάλη οθόνη.