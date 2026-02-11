Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 12/2

Ο ήδη πολυβραβευμένος Μυστικός Πράκτορας με τον εξαιρετικό Βάγκνερ Μούρα, τα πολυαναμενόμενα Ανεμοδαρμένα Ύψη με το iconic δίδυμο Ρόμπι-Ελόρντι καθώς και μια σπουδαία ταινία σε επανέκδοση, είναι αρκετοί λόγοι για να μας οδηγήσουν στη σκοτεινή αίθουσα αυτή την εβδομάδα.

Ο Μυστικός Πράκτορας

Το 1977, ενώ η Βραζιλία βρίσκεται υπό δικτατορικό καθεστώς, στην πόλη Ρεσίφε καταφθάνει ένας σαραντάχρονος άντρας με μυστηριώδες παρελθόν, φαινομενικά υπό τη σκιά κάποιας απειλής. Η άφιξή του πυροδοτεί την πλοκή ενός καθηλωτικού πολιτικού θρίλερ, με το οποίο ο δημιουργός των Aquarius και Bacurau πραγματοποιεί μια λαμπρή ωδή στο καθαρόαιμο σινεμά, σχεδιασμένο για τη μεγάλη οθόνη.

Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η απαγορευμένη αγάπη της Κάθι και του Χίθκλιφ από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, μεταμορφώνοντας τον ρομαντισμό σε εθιστικό πάθος, μέσα σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Έμεραλντ Φένελ ( Saltburn), ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ο Δρόμος του Εγκλήματος

Ένας άπιαστος κλέφτης κοσμημάτων ετοιμάζει την τελευταία του μεγάλη ληστεία, όταν τα σχέδιά του μπλέκονται με αυτά μιας απογοητευμένης μεσίτριας. Την ίδια στιγμή, ένας αδίστακτος ντετέκτιβ τους καταδιώκει, προσπαθώντας να εμποδίσει τη ληστεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Κρις Χέμσγουορθ, Μαρκ Ράφαλο και Χάλι Μπέρι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε αυτό το συναρπαστικό heist movie.

To Τραγούδι του Δάσους

Στα Βόσγια Όρη της Γαλλίας, ο Μινιέ και ο δωδεκάχρονος γιος του συναντούν τον πατέρα του, για να παρατηρήσουν λύγκες, ελάφια, κουκουβάγιες στο φυσικό τους περιβάλλον. Μέσα από το φακό του, ο Γάλλος φωτογράφος και σκηνοθέτης Βενσάν Μινιέ αποτυπώνει το θαύμα και τον μαγευτικό ρυθμό της φύσης, συνοδευόμενα από τους ήχους και τις ιστορίες που ξεδιπλώνονται στο φως των κεριών, μας ξεναγεί σε έναν αθέατο κόσμο: την άγρια ζωή.

Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή

Μια μικρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball, ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτής εκπαίδευσης, πλήρους επαφής, στο οποίο κυριαρχούν τα πιο γρήγορα και άγρια ​​ζώα στον κόσμο.

Rabbit Trap

Ένα ζευγάρι μουσικών μετακομίζει σε μια απομονωμένη καλύβα, αναζητώντας έμπνευση στους ήχους της φύσης. Όταν εμφανίζεται ένα μυστηριώδες παιδί, κρυφές εντάσεις έρχονται στην επιφάνεια και η σχέση τους δοκιμάζεται, καθώς η γαλήνη του δάσους μεταμορφώνεται σε μια σκοτεινή και απειλητική δύναμη.

Από τι Είμαστε Φτιαγμένοι

Ο Άρης, ένας νεαρός τετραπληγικός φοιτητής ψυχολογίας, ξεκινά την πτυχιακή του εργασία για τα στερεότυπα γύρω από τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία – μια έρευνα που εξελίσσεται σε πενταετές προσωπικό ταξίδι. Αναζητώντας απαντήσεις για την επιθυμία, την οικειότητα και τη σεξουαλικότητα, ο Άρης συναντά ανθρώπους που αλλάζουν την οπτική του: από την Κατερίνα Βρανά έως τον Δημήτρη Ζώρζο, τον πρώτο επαγγελματία σεξουαλικό βοηθό στην Ελλάδα, από νεαρά ζευγάρια στα πρώτα βήματα της σχέσης τους έως συντρόφους ζωής που βίωσαν την απώλεια των αγαπημένων τους. Ο Σιαμάκ Ετεμάντι (Παρί) υπογράφει το πρώτο του ντοκιμαντέρ, καταγράφοντας αυτό το βαθιά ανθρώπινο ταξίδι.

Οι Ζωές των Άλλων (επανέκδοση)

1984, Ανατολικό Βερολίνο. Η πόλη ζει υπό την αυστηρή επιτήρηση των 100.000 υπαλλήλων και 200.000 κατασκόπων της Στάζι. Ανάμεσα στους πιο αφοσιωμένους πράκτορες, ένας, ο Γκερντ Βίσλερ, παρακολουθεί τη ζωή του συγγραφέα Γκεόργκ Ντρέιμαν και της ερωμένης του για τους οποίους υποψιάζεται ότι δεν είναι τόσο "καθαροί” όσο φαίνεται. Όσο προχωρά η παρακολούθηση, ο Βίσλερ επεμβαίνει διακριτικά στη ζωή τους, με συνέπειες όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τη δική του ύπαρξη. Η σπουδαία ταινία του Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ επανέρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες.