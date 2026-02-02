6+1 ταινίες βασισμένες σε αληθινά εγκλήματα και serial killers

Μπορεί για πολλούς το να μας αρέσουν τα true crime να είναι μεγάλο red flag, αλλά αυτό δεν μας αγγίζει. Το να απολαύσεις μια καλή ταινία με serial killer και εγκλήματα που άφησαν εποχή είναι κάτι που αρέσει σε όλους, ειδικά σε αυτούς που προσπαθούν να μαντέψουν από το πρώτο λεπτό της ταινίας ποιος είναι ο δολοφόνος και με μαθηματική ακρίβεια, πέφτουν πάντα έξω. Ας δούμε 6+1 ταινίες που αποτύπωσαν αληθινά εγκλήματα και ιστορίες serial killers στη μεγάλη οθόνη.

Zodiac (2007)

Στον ρόλο του Ρόμπερτ Γκρέισμιθ, ο οποίος εργαζόταν ως σκιτσογράφος στη San Francisco Chronicle, ο Τζέικ Γκίλενχαλ.

Ο Zodiac Killer, είναι ένας από τους πιο διαβόητους και ασύλληπτους κατά συρροή δολοφόνους στην αμερικανική ιστορία. Η υπόθεση τρομοκράτησε το Σαν Φρανσίσκο στα τέλη της δεκαετίας του 1960, και δεν έκλεισε ποτέ. Ο άπιαστος κατά συρροή δολοφόνος προκαλούσε τις αρχές και έστελνε αινιγματικούς κώδικες στις τοπικές εφημερίδες.

Η ταινία - αριστούργημα του Φίντσερ, αποτυπώνει με ακρίβεια την ατμόσφαιρα μιας τρομοκρατημένης Καλιφόρνιας, που ζούσε με τον φόβο χωρίς να γνωρίζει πότε θα επιλεγεί το επόμενο θύμα. Η ιστορία βασίζεται στο βιβλίο Zodiac: The Shocking True Story of the Hunt for the Nation’s Most Elusive Serial Killer του Ρόμπερτ Γκρέισμιθ, ο οποίος εργαζόταν ως σκιτσογράφος στη San Francisco Chronicle κατά τη διάρκεια των δολοφονιών.

Memories of murder (2003)

Στα αριστερά, οι πρωταγωνιστές του «Memories of Murder» και στα δεξιά, αληθινή φωτογραφία από την έρευνα των αστυνομικών της επαρχίας του Τζόνγκι στα 80ς.

Πριν το magnum opus του, ονόματι Parasite, ο Μπονγκ Τζουνγκ-Χο είχε σκηνοθετήσει μια ακόμη εξαιρετική ταινία. Το Memories of murder, είναι μια ταινία που θυμίζει Zodiac αλλά με μια ασιατική και σε πολλά σημεία, χιουμοριστική/αυτοσαρκαστική νότα.

Το 2003, ο νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης καταπιάνεται με μια υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα του. Γνωστή με το όνομα «Hwaseong murders», η άλυτη (μέχρι τότε) αστυνομική έρευνα για τους βιασμούς και τις δολοφονίες 10 γυναικών από έναν serial killer ο οποίος δεν συνελήφθη ποτέ, έδωσαν τη βάση για να συνθέσει το «Memories of Murder», τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του.

O Lee Choon-jae.

Ο αληθινός serial killer που ενέπνευσε την ταινία βρέθηκε το 2019. Πρόκειται για τον Lee Choon-jae, έναν 50χρονο τότε κατάδικο που εξέτιε ποινή για άλλο έγκλημα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μέσω σύγχρονων μεθόδων DNA για τις δολοφονίες 10 γυναικών στο Hwaseong μεταξύ 1986-1991.

Monster

To Monster βασίζεται στη ζωή της δολοφόνου Aileen Wuornos που σκότωσε 7 άνδρες (για τόσους φόνους καταδικάστηκε - παραμένει άγνωστο αν διέπραξε περισσότερους φόνους) όσο ήταν ιερόδουλη. Η ίδια ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως έπρεπε να το κάνει αλλιώς εκείνοι θα τη βίαζαν. Η Charlize Theron υποδύθηκε την δολοφόνο και η μεταμόρφωσή της ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Η Aileen Wuornos καταδικάστηκε σε θάνατο στις 9 Οκτωβρίου του 2002.

Bronson (2008)

Η Βρετανική βιογραφική ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Tom Hardy αφηγείται τη ζωή του διαβόητου κρατούμενου Michael Gordon Peterson, ή αλλιώς, Charles Bronson.

Ο Charles Bronson έγινε ένας από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες της Αγγλίας, αφού μπήκε φυλακή για πρώτη φορά το 1974, για ένοπλη ληστεία και από τότε είχε τη φήμη του πιο βίαιου κατάδικου. Επιτέθηκε σε τουλάχιστον 20 δεσμοφύλακες και προκάλεσε καταστροφές που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο λίρες.

Ο Τομ Χάρντι ενσάρκωσε με μοναδικό τρόπο αυτή τη βίαιη και ακραία προσωπικότητα.

Bonnie and Clyde (1967)

Ένα ζευγάρι που υπήρξε στην πραγματικότητα και άγγιξε τα όρια του μύθου. Οι Bonnie και Clyde έδρασαν μαζί για περίπου 4 χρόνια, σε μια Αμερική που ζούσε υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης και φτώχειας. Διέπραξαν ληστείες μαζί και το 1933 σκότωσαν 2 αστυνομικούς. Οι δυο τους, ταξίδεψαν σε όλη την Αμερική κατά τη Μεγάλη Ύφεση και λήστευαν τράπεζες και βενζινάδικα. Το 1934 γράφτηκε ο επίλογος για το εγκληματικό ζευγάρι, όταν η αστυνομία τους έστησε μια φονική ενέδρα.

Η Faye Dunaway και ο Warren Beatty υποδύονται τους Bonnie and Clyde σε αυτή τη ταινία που βασίζεται στην πραγματική ιστορία.

An American Crime (2007)

Όταν οι γονείς των 2 κοριτσιών (Sylvia Likens και Jennie Likens) όντας επαγγελματίες διασκεδαστές σε τσίρκο, αποφασίζουν να φύγουν αναζητώντας χρήματα, τα παιδιά μένουν υπό την φροντίδα της Gertrude Baniszewski για 20 ευρώ την εβδομάδα. Αλλά όταν η πληρωμή καθυστερεί, η Gertrude αποφασίζει να τιμωρήσει τα δύο παιδιά. Τότε ξεκινά ένα απίστευτο χρονικό βίας και κακοποίησης.

Η Gertrude Baniszewski κακοποίησε τα δύο παιδιά και πολλές φορές τα άφηνε υποσιτισμένα. Στον βασανισμό των παιδιών συμμετείχαν και τα 5 από τα 7 παιδιά της Gertrude αλλά και γείτονες. Μια νύχτα η Gertude έγραψε με πυρακτωμένη βελόνα στη κοιλιά της μικρής Sylvia τη φράση “Είμαι πόρνη και περήφανη για αυτό”. Δύο μέρες μετά, η μικρή Sylvia άφησε την τελευταία της πνοή.

Η δολοφονία της Sylvia Likens είναι το πιο φρικτό έγκλημα που έχει συμβεί ποτέ στην Ιντιάνα και γι' αυτό μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 2007. Στην ταινία βλέπουμε τη μικρή Sylvia ως αφηγήτρια.

Gacy (2003)

Το Gacy βασίζεται στα πραγματικά εγκλήματα του John Wayne Gacy, ενός διαβόητου κατά συρροή δολοφόνου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. O Gacy βίασε, βασάνισε και δολοφόνησε τουλάχιστον 33 άνδρες και αγόρια.

Ο John Wayne Gacy παρουσιαζόταν προς τα έξω ως ένας υποδειγματικός πολίτης. Εθελοντικά επισκεπτόταν νοσοκομεία της περιοχής του, όπου διασκέδαζε άρρωστα παιδιά μεταμφιεσμένος σε κλόουν, γεγονός που του χάρισε και το προσωνύμιο «Killer Clown». Ωστόσο, μια αλληλουχία αποδεικτικών στοιχείων οδήγησε τις αρχές στην κατοικία του, όπου ήρθαν στο φως αποδείξεις που τον συνέδεαν με τη δολοφονία 33 νεαρών αγοριών, με ορισμένα από τα θύματα να εντοπίζονται θαμμένα κάτω από το υπόγειο του σπιτιού του.

Ως κινηματογραφική μεταφορά, η ταινία δεν είναι αξιόλογη ωστόσο έχει ενδιαφέρον για τη γενική εικόνα που προσφέρει σχετικά με τον συγκεκριμένο κατά συρροή δολοφόνο.