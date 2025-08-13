Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 14/8

3 νέες ταινίες και 3 επανεκδόσεις θα είναι τα film που θα βγουν στις αίθουσες την Πέμπτη 14/8, με μια σαφώς μειωμένη διανομή ενόψει του Δεκαπενταύγουστου.

Οι νέες ταινίες που θα δούμε στα σινεμά από την Πέμπτη 14/8:

Ο Τιμωρός

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζόρνταν Χάρπερ, η ιστορία ακολουθεί τον Νέιτ, ο οποίος, μετά την απόδρασή του από τη φυλακή, αναλαμβάνει να προστατεύσει την αποξενωμένη 11χρονη κόρη του, Πόλι. Η Πόλι, ντροπαλή και επιφυλακτική απέναντι στον πατέρα της, παρασύρεται στην επικίνδυνη πραγματικότητα του Νέιτ, καθώς οι δυο τους προσπαθούν να ξεφύγουν από έναν διεφθαρμένο σερίφη και τον αδίστακτο αρχηγό μιας συμμορίας, αποφασισμένο να διαφυλάξει τα εγκληματικά του συμφέροντα. Χωρίς συμμάχους και με ελάχιστα μέσα, πατέρας και κόρη χτίζουν έναν ισχυρό δεσμό μέσα στην ένταση, καθώς εκείνος της μαθαίνει πώς να επιβιώνει, ενώ εκείνη του δείχνει τι σημαίνει αληθινή, άνευ όρων αγάπη.

The Home

Αιματηρό horror σε οίκο ευγηρίας, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζέιμς ντε Μόνακο. Ο Πιτ Ντέιβιντσον υποδύεται έναν παραβατικό νεαρό που αναλαμβάνει κοινωφελή εργασία στο ίδρυμα, στο πλαίσιο της κοινωνικής του αποκατάστασης. Δεν αργεί όμως να συνειδητοποιήσει πως οι ένοικοι του οίκου κρύβουν σκοτεινά μυστικά, και πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Διαμάντια

Μία ταινία-ερωτική επιστολή στις γυναίκες, μία ωδή στη μαγεία του σινεμά και τη δύναμη των γυναικών, στην οποία πρωταγωνιστούν 18 κορυφαίες Ιταλίδες ηθοποιοί.

Δρ. Νο

Η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Τζέιμς Μποντ, με τον Σον Κόνερι στον εμβληματικό ρόλο. Ο θρυλικός Βρετανός κατάσκοπος αναλαμβάνει να εξιχνιάσει την εξαφάνιση ενός συναδέλφου του, μια έρευνα που τον οδηγεί στα ίχνη μιας σκοτεινής συνωμοσίας.

Ο Ένοικος

Σε μια από τις διασημότερες ταινίες της καριέρας του, ο Πολάνσκι πρωταγωνιστεί στο ρόλο ενός συνεσταλμένου οικονομικού μετανάστη ο οποίος πασχίζει να εγκλιματιστεί σε ένα αφιλόξενο Παρίσι, την ίδια ώρα που αρχίζει να εμφανίζει ανατριχιαστική ταύτιση με την τραγική ιστορία της προηγούμενης ενοίκου του διαμερίσματός του.

Ο Λόγος

Ταινία παραγωγής του 1925, σε σκηνοθεσία Carl Theodor Dreyer. Δύο οικογένειες αντιμάχονται εξαιτίας των διαφορετικών θρησκευτικών τους πιστεύω. Όμως ένας θάνατος και μια ανάσταση θα τους κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι ο αληθινός χριστιανισμός είναι αγάπη, λατρεία της ζωής και πίστη στον θείο λόγο.