Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 16/4

Στις νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας πρωταγωνιστεί η Anne Hathaway αλλά και η ταινία-φαινόμενο "Εθνικός Θησαυρός", από την Ιαπωνία.

Εθνικός Θησαυρός

Ναγκασάκι, 1964. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, αρχηγού μιας συμμορίας Γιακούζα, ο δεκατετράχρονος ταλαντούχος Κικούο γίνεται προστατευόμενος ενός διάσημου ηθοποιού του θεάτρου Καμπούκι. Μαζί με τον Σουνσούκε, τον γιο του ηθοποιού, αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το παραδοσιακό θεατρικό είδος. H ταινία του του Σανγκ-ιλ Λι από την Ιαπωνία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών στο τελευταίο Φεστιβάλ Καννών και έλαβε μια υποψηφιότητα για το Όσκαρ Μακιγιάζ και Κομμώσεων.

Mother Mary

Παλιές, βαθιά κρυμμένες πληγές έρχονται στην επιφάνεια όταν η εμβληματική pop star Mother Mary συναντά ξανά, έπειτα από χρόνια απομάκρυνσης, την πρώην κολλητή της και παλιά ενδυματολόγο της, Σαμ, παραμονές της μεγάλης επιστροφής της στη σκηνή. Σε αυτό το δραματικό θρίλερ από τον σκηνοθέτη του "A Ghost Story”, Ντέιβιντ Λόουερι, πρωταγωνιστεί η Αν Χάθαγουεϊ με την Μικέιλα Κόελ. Με τραγούδια γραμμένα από Charli XCX, Jack Antonoff και τη συμπρωταγωνίστρια FKA twigs, η ταινία κινείται ανάμεσα σε μουσική, μόδα και μια δόση σουρεαλιστικού τρόμου.

Enzo

Kάτι ακατονόμαστο τραβάει τον Ενζο σε ένα διαφορετικό μονοπάτι και ξεκινά μια μαθητεία τοιχοποιού, ανάμεσα σε ανθρώπους που εργάζονται όχι επειδή το επιλέγουν, αλλά επειδή πρέπει. Έτσι συναντά τον Βλαντ, έναν χαρισματικό Ουκρανό εργάτη που δέχεται πιέσεις να επιστρέψει και να πολεμήσει στον πόλεμο της χώρας του εναντίον της Ρωσίας. Η εύκολη αρρενωπότητα του Βλαντ και το αβέβαιο μέλλον του ξυπνούν κάτι στον νεαρό άνδρα: είναι όλα όσα εύχεται ο Ένζο να ήταν. Αυτή η ταινία ενηλικίωσης αποτελεί το κύκνειο άσμα του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα, Λοράν Καντέ, που ολοκληρώθηκε και μεταφέρθηκε στην οθόνη από τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, Ρομπέν Καμπιγιό ("120 Χτύποι το Λεπτό").

Η Μούμια από τον Λι Κρονιν

H μικρή κόρη ενός δημοσιογράφου εξαφανίζεται χωρίς ίχνος στην έρημο και οκτώ χρόνια αργότερα, η διαλυμένη οικογένεια σοκάρεται όταν η κοπέλα επιστρέφει. Όμως, αυτό που θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη επανένωση μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εφιάλτη. Ο σκηνοθέτης Λι Κρόνιν ("Evil Dead Rise”) φέρνει τη δική του εκδοχή μιας από τις πιο εμβληματικές ιστορίες τρόμου όλων των εποχών μαζί με τους παραγωγούς Τζέιμς Γουάν και Blumhouse.

Χρήσιμα Φαντάσματα

Ένας άντρας έρχεται αντιμέτωπος με την απροσδόκητη επιστροφή της νεκρής συζύγου του ως πνεύμα μέσα σε μια ηλεκτρική σκούπα. Καθώς πασχίζει να διατηρήσει ζωντανό τον δεσμό τους, συγκρούεται με την οικογένειά του και με μια κοινωνία που αρνούνται να αποδεχτούν την παρουσία της, αντιδρώντας με φόβο και χλευασμό. Ο πρωτοεμφανιζόμενος Ταϊλανδός σκηνοθέτης Ρατσαπούμ Μπουνμπουντσατσόκε, απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο της Εβδομάδας Κριτικής του Φεστιβάλ των Καννών και συγκρίθηκε από το Screen International με τον Γιώργο Λάνθιμο για αυτή την σουρεαλιστική αλληγορία.