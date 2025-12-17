Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 18/12

Αυτή την εβδομάδα πρωταγωνιστούν στα σινεμά το Avatar του Τζέιμς Κάμερον και το εξαιρετικό, βραβευμένο στο Sundace, φιλμ του Αλιρέζα Κατάμι "Αυτά που Σκοτώνεις".

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

Επιστρέφουμε στον κόσμο της Πανδώρα, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζειμς Κάμερον.

Με τον πόλεμο να συνεχίζεται και τον χαμό του γιού τους να τους στοιχειώνει, ο Τζέικ Σάλι και η Νεϊτίρι αντιμετωπίζουν μία νέα απειλή: μία εχθρική φυλή Νάβι με επικεφαλής την αιμοδιψή Βαράνγκ. Η οικογένεια του Τζέικ θα πρέπει να παλέψει για να επιβιώσει, αλλά και να εξασφαλίσει το μέλλον της Πανδώρας.

Η Αγγελία

Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Μίλι δέχεται μια δουλειά ως οικιακή βοηθός για τους πλούσιους Νίνα και Άντριου Γουίντσεστερ. Αλλά αυτό που ξεκινά ως μια ονειρεμένη δουλειά γρήγορα ξετυλίγεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο – ένα σέξι, σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας. Βασισμένο στο παγκόσμιο μπεστ σέλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν.

Αυτά Που Σκοτώνεις

Ένας άνδρας επιστρέφει στον τόπο όπου μεγάλωσε για να αντιμετωπίσει ένα παρελθόν που νόμιζε πως είχε εγκαταλείψει. Καθώς ένα σκοτεινό μυστήριο ξετυλίγεται, ο ήρωας οδηγείται σε μια διαδρομή αυτογνωσίας, αναζητώντας λύτρωση μέσα από μια αλήθεια που πονά, αλλά απελευθερώνει.

Στο «Αυτά που σκοτώνεις», ο Αλιρέζα Κατάμι αντλεί έμπνευση από δικές του οικογενειακές ιστορίες και κατασκευάζει έναν κόσμο όπου το παρελθόν επιστρέφει αδιάκοπα με τα τραύματα των γενεών να διαπερνούν τα σύνορα του χρόνου και τη βία, να βρίσκει τον δρόμο να γυρίσει πίσω.

Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη

Μία χαρούμενη οικογένεια ποντικιών ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη γιορτή των Χριστουγέννων στο όμορφο, ζεστό εξοχικό της. Ξαφνικά, όμως, η μαγική τους προετοιμασία ανατρέπεται όταν εμφανίζονται απρόσμενοι "γίγαντες": μια οικογένεια ανθρώπων που σχεδιάζει να περάσει τις γιορτές στο εγκαταλελειμμένο σπίτι της θείας τους.