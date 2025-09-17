Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 18/9

Το ντουέτο Colin Farrell-Margot Robbie, ενδιαφέρουσες επιλογές από τον ισπανικό κινηματογράφο και σαφώς μειωμένες κυκλοφορίες επανεκδόσεων, θα είναι ανάμεσα στις ταινίες που θα δούμε στις ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 18/9.

Οι νέες ταινίες που θα δούμε στα σινεμά από την Πέμπτη 18/9:

Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι

Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να ανοίξετε μια πόρτα και περνώντας μέσα από αυτήν να ξαναζήσετε μια καθοριστική στιγμή από το παρελθόν σας; Η Sarah (Margot Robbie) και ο David (Colin Farrell) είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι.

H νέα ταινία του Κογκονάντα είναι μια περιπέτεια, όπου η Sarah και ο David θα ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν στο παρόν.

Ο Μεσολαβητής

Στο θρίλερ του Ντέιβιντ Μακένζι με τον Ριζ Αχμεντ και τη Λίλι Τζέιμς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ένας μεσολαβητής που ειδικεύεται στη διαπραγμάτευση επικερδών συμφωνιών μεταξύ διεφθαρμένων εταιρειών και ατόμων που απειλούν να τις καταστρέψουν, καταπατά τους κανόνες του για χάρη ενός νέου πελάτη.

Μολυβένιος Στρατιώτης

Θρίλερ δράσης με τους Τζέιμι Φοξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Σκοτ Ιστγουντ, όπου ένας πρώην κομάντο των ειδικών δυνάμεων αναζητά εκδίκηση από έναν αρχηγό αίρεσης, ο οποίος έχει διαφθείρει τους πρώην συμπολεμιστές του. Ο ηγέτης της αίρεσης, γνωστός ως “Μποκούσι”, ενώ υπόσχεται στους βετεράνους προστασία, αποβαίνει καταστροφική επιρροή για εκείνους. Τότε, ένας πρώην στρατιώτης θα συμμαχήσει μαζί του, προκειμένου διεισδύσουν στο φρούριο του Μποκούσι και να τον ξεσκεπάσουν.

Μαύρη Φάλαινα

Ισπανικό νεονουάρ φαντασίας, όπου η Ίγκριντ, μια μοναχική πληρωμένη δολοφόνος με την ικανότητα να κάμπτει την πραγματικότητα και να εισβάλλει στα μυαλά των θυμάτων της, προσλαμβάνεται από έναν κακοποιό για μια αποστολή που την οδηγεί σε νέα άκρα.

Έρωτας στη Βαρκελώνη

Ρομάντζο, όπου μια παντρεμένη μητέρα ανακαλύπτει ξανά την επιθυμία και το πάθος μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Ρώμη. Όταν επιστρέφει στο σπίτι της, όμως, αποφασίζει να κυνηγήσει τον έρωτα κάνοντας μια νέα αρχή. Μια ταινία για τον έρωτα μετά τα 50 και το κυνήγι μιας ακόμα ευκαιρίας.

Ο Γελωτοποιός 2

Horror με πρωταγωνιστή δολοφόνο κλόουν. Τη νύχτα του Halloween, η νεαρή ταχυδακτυλουργός Μαξ έρχεται αντιμέτωπη με τον Γελωτοποιό, που κατέχει σκοτεινή μαγεία και μετατρέπει κάθε ψευδαίσθηση σε θανάσιμη παγίδα.



Το Παιδί - Αστραπή και ο Τιγρούλης

Περιπέτεια κινουμένων σχεδίων. Κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής εκδρομής στο δάσος, ο Μο — ένα παιδί που λατρεύει τους υπερήρωες και αυτοαποκαλείται το Παιδί-Αστραπή — χάνεται και συναντά μια σπάνια τίγρη, τον Τιγρούλη, που μιλάει και προσπαθεί να ξεφύγει από κακούς που κυνηγούν ζώα. Μαζί ξεκινούν μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη κινδύνους, φιλία και ηρωισμό, με στόχο να προστατεύσουν τα ζώα και να σώσουν το δάσος.

Η Λεωφόρος της Δύσης

Μία από τις σημαντικότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου για τον παρασκηνιακό κόσμο του θεάματος. Η ταινία του Μπίλι Γουάιλντερ, εστιάζει σε έναν σεναριογράφο, ο οποίος πείθει μια πρώην σταρ του σινεμά να τον συντηρεί, γράφοντάς της ένα σενάριο που θα την ξαναφέρει στη μεγάλη οθόνη.