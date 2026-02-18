Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 19/2

Η αλά 50 αποχρώσεις του γκρί gay bdsm ιστορία με πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Σκάρσκγκαρντ, μονοπωλεί το ενδιαφέρον αυτής της κινηματογραφικής εβδομάδας.

Pillion

Ένας ντροπαλός άντρας συναντά τυχαία έναν γοητευτικό μοτοσικλετιστή και ξεκινά μαζί του, από θέση υποταγής, μια BDSM σχέση που θα ανατρέψει τη ζωή του. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Χάρι Λάιτον έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ και ο Χάρι Μέλινγκ.

Οικογένεια προς Ενοικίαση

Ένας Αμερικανός ηθοποιός αναζητά ξανά τον σκοπό της ζωής του όταν προσλαμβάνεται από ένα ιαπωνικό γραφείο που «ενοικιάζει» ηθοποιούς για να ενσαρκώνουν γονείς, φίλους, συντρόφους ή άλλα οικεία πρόσωπα με την ώρα. Καθώς μπλέκεται όλο και περισσότερο στις ζωές των πελατών του, δημιουργεί αληθινούς δεσμούς που θολώνουν τη γραμμή ανάμεσα στον ρόλο και την πραγματικότητα. Η σκηνοθέτιδα ιαπωνικής καταγωγής HIKARI υπογράφει μια ευαίσθητη και συγκινητική ταινία με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ.

Θανάσιμη Απειλή

Όταν ένας εξαιρετικά μεταδοτικός και μεταλλασσόμενος μύκητας δραπετεύει από μια σφραγισμένη εγκατάσταση, δύο νεαροί υπάλληλοι μαζί με έναν πράκτορα βιοτρομοκρατίας πρέπει να επιβιώσουν από την πιο φονική νυχτερινή βάρδια της ζωής τους, προκειμένου να σώσουν την ανθρωπότητα από την ολοκληρωτική καταστροφή, καθώς ο μικροοργανισμός εξαπλώνεται ασταμάτητα. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα Cold Storage του Ντέιβιντ Κόεπ, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο, ενώ πρωταγωνιστούν οι Λίαμ Νίσον, Τζο Κίρι (Stranger Things) και Τζορτζίνα Κάμπελ (Barbarian).

Άρκο

Ο Άρκο, ένα αγόρι από ένα μακρινό μέλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν να ταξιδεύουν στον χρόνο, βρίσκει τον εαυτό του παγιδευμένο κατά λάθος στο έτος 2075. Εκεί γνωρίζει την Ίρις, ένα μοναχικό κορίτσι, με την οποία δημιουργεί έναν βαθύ δεσμό φιλίας. Μαζί θα αναζητήσουν τρόπο να επιστρέψει ο Άρκο στην εποχή του, ενώ ο κόσμος γύρω τους καταρρέει και ο χρόνος εξαντλείται, καθώς ο πλανήτης κινδυνεύει με ολοκληρωτική καταστροφή. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ουγκό Μπιενβενού έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών και έχει ήδη προταθεί για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Animation, καθώς και για BAFTA Καλύτερης Παιδικής και Οικογενειακής Ταινίας.

To Οτιδήποτε

Δύο φίλοι και μουσικοί αναχωρούν για ένα απομονωμένο χωριό στα βουνά της Αρκαδίας, με στόχο να ηχογραφήσουν έναν αυτοσχεδιαστικό δίσκο. Μέσα από πειραματισμούς με τη μουσική, συζητήσεις και εξερευνήσεις του τόπου, αντιμετωπίζουν την ανάγκη τους για ανθρώπινη σύνδεση, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι με το φόβο, τη ζωή και τον θάνατο, αναζητώντας το νόημα μέσα στην έννοια του «οτιδήποτε». Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Γιώργου Αθανασίου, μετά το Τα Άνθη στα Άνθη, αποτελεί μια υβριδική δημιουργία που κινείται ανάμεσα στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ, με πρωταγωνιστές μουσικούς από τη ζωντανή σκηνή της Αθήνας.