Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 21/8

8 νέες ταινίες και 6 επανεκδόσεις θα είναι τα film που θα βγουν στις αίθουσες την Πέμπτη 21/8.

Οι νέες ταινίες που θα δούμε στα σινεμά από την Πέμπτη 21/8:

Φερ' την Πίσω

Το πολυαναμενόμενο θρίλερ τρόμου των αδελφών Φιλίππου («Μίλα Μου»). Δύο αδέρφια, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, ανακαλύπτουν μια τρομακτική τελετουργία στο απομονωμένο σπίτι της ανάδοχης μητέρας που αναλαμβάνει την κηδεμονία τους.

Weapons

Σε ένα από τα πιο αγωνιώδη θρίλερ της χρονιάς, ο Ζακ Κρέγκερ, που είχε προκαλέσει αίσθηση με το εξαιρετικό Barbarian, επιστρέφει με το πολλά υποσχόμενο Weapons. Η υπόθεση είναι λιτή αλλά ανατριχιαστική: ένα βράδυ, όλα τα παιδιά μιας σχολικής τάξης εξαφανίζονται μυστηριωδώς, εκτός από ένα. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη, ποιος ευθύνεται ή γιατί το ένα παιδί έμεινε πίσω. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται ο Τζος Μπρόλιν και η Τζούλια Γκάρνερ.

Το Νησί

Ο οσκαρικός Ρον Χάουαρντ (Ένας Υπέροχος Άνθρωπος) επιστρέφει με μια υπαρξιακή περιπέτεια εποχής, πλαισιωμένη από ένα λαμπερό καστ. Οι Τζουντ Λο, Άνα ντε Άρμας, Βανέσα Κίρμπι, Ντάνιελ Μπρουλ και Σίντνι Σουίνι υποδύονται μια ομάδα Ευρωπαίων που βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα απομονωμένο, φαινομενικά ειδυλλιακό νησί στο αρχιπέλαγος των Γκαλαπάγκος. Σύντομα, όμως, αντιλαμβάνονται πως αυτός ο "παράδεισος" κρύβει σκοτεινά μυστικά και θανάσιμους κινδύνους που δοκιμάζουν τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η Μεγάλη Μέρα

Επίσημη συμμετοχή στο Τμήμα Ορίζοντες του 80ού Φεστιβάλ Βενετίας, η ταινία θέτει το διαχρονικό ερώτημα: Πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε για όσους αγαπάμε; Μια ιστορία αουτσάιντερ με φόντο έναν αγώνα πυγμαχίας, όπου κυριαρχούν η αυτοθυσία, η συγχώρεση και η εσωτερική πάλη ενός άντρα με τον ίδιο του τον εαυτό. Πρωταγωνιστούν οι Μάικλ Πιτ (Boardwalk Empire), Στιβ Μπουσέμι, Ρον Πέρλμαν και ο θρυλικός Τζο Πέσι.

Οι Καταραμένοι

Χειμώνας του 1862, στην εποχή του Αμερικανικού Εμφυλίου. Ένας λόχος εθελοντών στρατιωτών αναλαμβάνει να περιπολεί τις άγριες, ανεξερεύνητες περιοχές της Δύσης, όμως καθώς η πορεία της αποστολής αλλάζει, η πραγματική σημασία της παρουσίας τους γίνεται όλο και πιο ασαφής. Μια ατμοσφαιρική, υπαρξιακή πολεμική ταινία που τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών.

Τα Χρώματα του Χρόνου

Γαλλικό δράμα εποχής του Σεντρίκ Κλαπίς, όπου τέσσερις μακρινοί συγγενείς έρχονται κοντά, χάρη στην απροσδόκητη κληρονομιά ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην αγροτική Νορμανδία, και ανακαλύπτουν ότι μοιράζονται μια μυστηριώδη οικογενειακή ιστορία.

Το Παγώνι

Ένας άντρας που έχει κάνει καριέρα υποδυόμενος άλλους ανθρώπους, έρχεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής του: να είναι, απλά, ο εαυτός του.

Στρουμφάκια: Η Ταινία

Όταν ο Μπαμπαστρούμφ πέφτει θύμα απαγωγής από τους κακούς μάγους Δρακουμέλ και Φρικουμέλ, η Στρουμφίτα αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τα Στρουμφάκια σε μια αποστολή στον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν.

Χειμωνιάτικο Φως

Μία από τις πολλές σπουδαίες δημιουργίες του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, το Χειμωνιάτικο φως, στην οποία ο Σουηδός σκηνοθέτης αναμετριέται με την πίστη: ένας ιερέας που έχει χάσει την γυναίκα του, βρίσκεται σε υπαρξιακή αναζήτηση, αμφισβητώντας τα πάντα -ξεκινώντας από τον Θεό.

Η Τελευταία Παράσταση

Μια ωδή στα χαμένα όνειρα από τον Πίτερ Μπογκντάνοβιτς. Στην Τελευταία Παράσταση, σε μια ερειπωμένη επαρχιακή πόλη του Τέξας, μια παρέα εφήβων ενηλικιώνεται βιώνοντας διαδοχικές απορρίψεις.

The Verdict

Ένας αλκοολικός δικηγόρος, προσπαθεί να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους ανθρώπους που ευθύνονται για την ιατρική κακομεταχείριση μιας γυναίκας. Σταδιακά το εγχείρημα μετατρέπεται σε μια σταυροφορία ηθικής και προσωπικής εξιλέωσης.

Το Πάρτι

Ο Πίτερ Σέλερς σε μία από τις πιο εμβληματικές και ξεκαρδιστικές κωμωδίες όλων των εποχών. Ένας αφελής Ινδός κομπάρσος, αφού καταστρέφει τα γυρίσματα μιας υπερπαραγωγής, προσκαλείται σε ένα πολυτελές χολιγουντιανό πάρτι όπου προκαλεί ένα ανελέητο χάος.

Νύχτα Δολοφόνων

Θρίλερ του Ρομάν Πολάνσκι, όπου δυο κακοποιοί εισβάλλουν σε μια απομονωμένη βίλα στην Ιρλανδία, φέρνοντας τα πάνω κάτω στην προβληματική σχέση ενός νιόπαντρου ζευγαριού.





Οι Δώδεκα Ένορκοι

Μια από τις κορυφαίες αμερικανικές ταινίες όλων των εποχών και βραβευμένη με τη Χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο, το κλασικό δικαστικό δράμα του Σίντνεϊ Λιούμετ διαδραματίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε μία αίθουσα ενόρκων.

Δώδεκα άντρες καλούνται να αποφασίσουν για την ενοχή ή την αθωότητα ενός νεαρού κατηγορούμενου για φόνο· έντεκα είναι έτοιμοι να τον καταδικάσουν, μέχρι που ένας από αυτούς αμφισβητεί την προφανή ενοχή και ζητά να εξεταστούν προσεκτικά τα στοιχεία. Με θεατρική λιτότητα, η ταινία αποτελεί διαχρονικό υπόδειγμα χαρακτήρων, ηθικών διλημμάτων και πολιτικού στοχασμού.